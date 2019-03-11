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DAÜ İle Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türkiye’de yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.
DAÜ İle Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türkiye’de yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokolün imzalanmasından önce, iki üniversitenin yöneticileri, 8 Mart 2019 Cuma günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette; KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bakanlık Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ile Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ve T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe hazır bulundu. Ziyaret sonrasında, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, DAÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleşen tören ile protokole imza koydu.

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Pek Çok Konuda İş Birliği
 

Protokol kapsamında devlet üniversitesi olan DAÜ’nün sağlık alanında eğitim etkinliğinin arttırılması ve KKTC’de yükseköğrenim konusunda göstermiş olduğu liderlik rolünü tıp ve sağlık eğitimi alanında da KKTC devletine yakışır bir sistem oluşturarak ileriye götürmesi amaçlanıyor. Diğer yandan, iki üniversite arasında öğretim kadrolarından yararlanma, altyapılardan karşılıklı yararlanma, uluslararası tanıtım faaliyetlerinde iş birliği, ortak sağlık tesisleri, ortak eğitim programları gibi çeşitli konularda da iş birliği yapılacak.

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