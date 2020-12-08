DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Marjan Khajavi Uluslararası Yarışmada Ödül Kazandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Marjan Khajavi, Polonya’nın Gdansk kentinde düzenlenen ve toplam 301 eserin katıldığı 10. Uluslararası Exlibris ve Küçük Özgün Baskı Resim Yarışması’nda üçüncülük ödülü kazandı.

“Gurur Duyuyoruz”

Grafik tasarım alanında önemli bir yer tutan “Ekslibris” dalında yapılan ve bu konuda dünyanın önemli kuruluşlarından Exlibris Gdansk’ın düzenlediği yarışma, bu yıl “Treasure Island-Fantezi Adası” konseptiyle yapıldı. Yarışmaya “Dilek Adası” isimli eseriyle katılan Öğr. Gör. Marjan Khajavi, çalışmasında Kıbrıs adasını insanların hayallerinin gerçekleşmesine yardım eden, cömert bir ada olarak betimlediğini söyledi. Hayal kurma ve dilek dilemenin zihinsel bir olgu olduğunu belirten Öğr. Gör. Khajavi, bunları gerçeğe dönüştürmenin yollarını aramamız gerektiğine de vurgu yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan da Öğr. Gör. Marjan Khajavi’nin uluslararası alandaki bu başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, DAÜ ve Kuzey Kıbrıs’ın adını tüm dünyada başarıyla duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.