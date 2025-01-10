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DAÜ Kampüsü’nün Yeni Kaçış Yolu Trafiğe Açıldı

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DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde yapılan kaçış yolu, Nehir Caddesi üzerinden Tuzla yönüne bağlantı sağlayarak Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Sürücülere alternatif güzergahlar da sunuldu.
DAÜ Kampüsü’nün Yeni Kaçış Yolu Trafiğe Açıldı

DAÜ KAMPÜSÜ’NÜN BATISINDA BÜYÜK SANAYİ

YOLUNDA YAPILAN KAÇIŞ YOLU TRAFİĞE AÇILDI

DAÜ Kampüsü’nün batısında Ünimar Market’ten hastaneye giden Nehir Caddesi üzerinde DAÜ’den Tuzla yönüne kaçış yolu açılması için yapılan çalışma tamamlandı. Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki trafik sıkışıklığının rahatlatılması amacıyla DAÜ ile Gazimağusa Belediyesinin ortaklığında belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan çıkış trafiğe açıldı. DAÜ’den Tuzla hastane yönüne gidecek araçlar bu çıkışı kullanacak. Aynı zamanda bu caddeden DAÜ’ye giriş de mümkün olacak. Sürücüler ayrıca Lefkoşa, İskele yönlerine gitmek de için bu çıkışı kullanabilecekler.

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DAÜ Güney Kampüsü yönüne gitmek isteyen araçlar alternatif olarak DAÜ-Sincan Sokak (Sosyal Konut) çıkışını kullanabileceklerdir. DAÜ’nün Eski Lefkoşa üzerindeki çıkış kapısı (Gazi Mustafa Kemal Bulvarına çıkan kapı) ise sağa dönüşlere kapatıldı ve sadece Gazimağusa yönüne gidiş için kullanılabilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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