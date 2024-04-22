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DAÜ KENT-AG, 22 Nisan Dünya Günü'nde Plastik Kullanımı İçin Kampanya Başlattı

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DAÜ KENT-AG, 22 Nisan Dünya Günü'nde Plastik Kullanımının Azaltılması Çağrısı Yaptı
DAÜ KENT-AG, 22 Nisan Dünya Günü'nde Plastik Kullanımı İçin Kampanya Başlattı

DAÜ KENT-AG, 22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, 22 Nisan Dünya Günü ile ilgili açıklamada bulundu. Prof. Dr. Hoşkara yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

 

“22 Nisan Dünya Günü, aktivist John McConnell'in önerisi ve güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çabalarıyla bilinen çevreci Denis Hayes'in organizatörlüğünde ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 1970 yılında düzenlenmiş bir farkındalık günüdür.

 

Artan küresel çevre sorunları ve doğal afetler dolayısıyla, 1990 yılından itibaren ABD'yi aşan ve uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüşmüş olan Dünya Günü, Washington merkezli Earth Day Network (Dünya Günü Ağı) tarafından organize edilmekte ve 200’ü aşkın ülkede iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek için ‘küresel bir çağrı’ olarak yer bulmaktadır. Her yıl 22 Nisan’da çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Günü, tüm insanlığa, çevreyi korumanın ve sürdürülebilirliğin önemini hatırlatmakta ve bizi daha sağlıklı bir gezegen ve daha parlak bir gelecek için bir araya gelmeye ve harekete geçmeye teşvik etmektedir.

 

Dünya Günü 2024 yılı teması, ‘Gezegen Plastiğe Karşı’ (Planet vs. Plastics) olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, yapılan çağrıda, insan ve gezegen sağlığı adına plastikleri sona erdirme hedefiyle tüm plastik üretiminin 2040 yılına kadar %60 oranında azaltılması talep edilmektedir. Plastikler insanlık ve tüm canlılar için tehlike oluşturmakta ve dünya üzerindeki hassas yaşam dengesini bozmaktadır. Tüm tek kullanımlık plastiklerin hızla kullanımdan kaldırılması için atılacak her adım, değerlidir.

 

Bu görüşler ışığında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) olarak, ‘plastiksiz bir dünya’ inşa edilebilmesine katkıda bulunmak üzere, 22 Nisan 2024 Dünya Günü’nde, DAÜ Kampüsü’nde plastik kullanımının azaltılması çağrısında bulunuyor ve kampus içinde bir kampanya başlatıyoruz.

 

Tüm kampus kullanıcılarını, bu çağrımıza destek vererek, dünyayı ve kampüsümüzü güzelleştirmeye ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer olarak gelecek nesillere bırakmaya katkı koymaya davet ediyoruz. Aynı zamanda DAÜ Yönetimine de, DAÜ’nün geleceğini planlarken bu konuları destekleyici kararlar almaları ve politikalar üretmelerine yönelik çağrıda bulunuyoruz.”

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