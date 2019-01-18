DAÜ KENT-AG resim yarışması ödül töreni gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında yürütülen sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak amacı ile Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi‘nin (DAÜ KENT-AG) KKTC Milli Eğitim ve Kütür Bakanlığı onayı ile düzenlediği ‘Kent-Çocuk-Trafik: Güvenli Ulaşım İçin El Ele!’ başlıklı ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasının ödül töreni, dereceye giren öğrenci ve ailelerinin katılımı ile 17 Ocak 2019, Perşembe günü, saat 10:00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Ödül Töreni’nde gerçekleşen açılış konuşmalarında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, DAÜ ile iş birliği içerisinde gerçekleşen bu etkinliğin önemine dikkat çekerek, DAÜ’ye katkılarından dolayı teşekkür etti. Eğitimin trafik kazalarının önlenmesindeki etkisine ve önemine vurgu yapan Atik, trafik eğitiminin ilkokullarda verildiğini belirterek, yarışmada başarı gösteren öğrencileri kutladı. DAÜ İdari İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naciye Doratlı da konuşmasında bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirerek, katılımın çok iyi olduğunu vurguladı. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Doratlı, DAÜ’nün eğitimin yanında topluma hizmette de öncü olduğunu gerçekleştirdiği etkinliklerle kanıtladığını kaydetti. Prof. Dr. Doratlı’nın ardından söz alan DAÜ VYK Başkanı Av. Boysan Boyra ise “Sosyal sorumluluk çok önemli bir nokta ve DAÜ de bu konuda elinden gelen destekleri veriyor.” dedi. Toplumsal sorunların çözümü için alternatiflerin ceza ve eğitim olduğunu kaydeden Boyra, trafik suçlarında cezaların ağırlaştırılmasına rağmen önlenemediğine dikkat çekti. Boyra, eğitimin her şeyin üstünde olduğunu kaydederek, bu proje ile küçük bir farkındalık dahi yaratılabildiyse bunun çok büyük bir kazanç olduğuna dikkat çekti.

Trafik kazalarında kaybedilen çocukların ve gençlerin anısına düzenlenen resim yarışması, kentlerdeki trafik güvenliği konusuna odaklanarak bu konuda farkındalığı artırmayı hedefledi. Günümüzde toplumumuzun en önemli çevre sorunlarından biri haline gelen trafik konusuna vurgu yaparak, güvenli ulaşımın önemine dikkat çekmeyi amaçlayan yarışmaya ülke genelinde 19 okuldan toplamda 1170 öğrenci katıldı. Öğrencilerin eserleri 7 Ocak 2019, Pazartesi günü, DAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mukaddes Polay, DAÜ KENT-AG Merkezi Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, DAÜ KENT-AG Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müge Riza, Sanatçı Zehra Şonya, Sanatçı Nilgün Güney, Sanatçı ve Resim Öğretmeni Simge Uygur’dan oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirildi. Birincilik Ödülü; Meryem Göğebakan (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu), İkincilik Ödülü; Nilsu Sibel Akansoy (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu), Üçüncülük Ödülü; Enes Akkuş (Karşıyaka Merkez İlkokulu) ve Berk Kavazlar (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu), Eşdeğer Mansiyon Ödülleri ise; Nesil Göçener (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu), Nurten Açelya Yardımcı (Yakın Doğu İlkokulu), Arda Turan Kaya (Yeniboğaziçi İlkokulu) ve Hayrun Nisa İkinci’nin (Yeniboğaziçi İlkokulu) oldu. Katılımcılar, açılış konuşmaları ve ödül töreninin ardından dereceye giren eserleri sergi salonunda incelediler. Ayrıca sergi ‘TRAFİK HAFTASI’ olarak kutlanan 7 - 13 Mayıs 2019 tarihleri arasında ise DAÜ’de gerçekleştirilecek.