  • BIST 9861.41
  • Altın 3395.392
  • Dolar 36.2724
  • Euro 37.9853
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

DAÜ KENT-AG ve Girne Belediyesi’nden Multidisipliner Mekânsal Planlama Eğitimi!

» »
DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) ile Girne Belediyesi iş birliğinde, farklı disiplinlerden öğrenci ve akademisyenleri bir araya getiren “Kent Orman Yaşam Atölyesi” düzenleniyor.
DAÜ KENT-AG ve Girne Belediyesi’nden Multidisipliner Mekânsal Planlama Eğitimi!

DAÜ KENT-AG İŞ BİRLİĞİNDE “KENT ORMAN YAŞAM ATÖLYESİ MULTİDİSİPLİNER MEKANSAL PLANLAMA EĞİTİMİ” DÜZENLENİYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG), Ufuk Planlama, Girne Belediyesi (GB), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası (KTMMOB-MO) iş birliği ile "Kent Orman Yaşam Atölyesi: Multidisipliner Mekânsal Planlama Eğitimi" düzenleniyor. 18-22 Şubat 2025 tarihleri arasında Girne Belediyesi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik, geleceğe yönelik kentsel planlama çözümleri geliştirmek amacıyla çeşitli disiplinlerden öğrenci ve akademisyenleri bir araya getiriyor.

 

Söz konusu etkinlikte, DAÜ KENT-AG Merkez Başkanı, DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve DAÜ Kampüs Hizmetler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, DAÜ KENT-AG Merkez Yönetim Kurulu ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, Doç. Dr. Müge Rıza ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay konuşmacı olarak yer alacak.

 

Öğrenciler ve Uzman Eğitmenler Bir Araya Gelecek

Eğitimde, DAÜ Mimarlık Bölümünden gönüllü öğrenciler ve Türkiye'deki üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama, Orman Mühendisliği ile Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden seçilen toplam 16 öğrenci ve uzman eğitmenler yer alacak. Girne Belediyesi tarafından belirlenen kentsel alanlar üzerine geleceğe yönelik planlama önerileri geliştirmek amacıyla tasarlanan eğitim, katılımcılara disiplinlerarası bir çalışma ortamı sunacak.

 

Halka Açık Sunumlar ve Sergi Gerçekleştirilecek

Etkinlik kapsamında halka açık sunumlar düzenlenecek. 22 Şubat 2025 Cumartesi günü, gerçekleştirilecek olan jüri değerlendirmesi ve sergi de halkın katılımına açık olacak. Katılımcılar, atölye boyunca hazırladıkları projeleri kamuoyuna sunma fırsatı bulacak ve jüri tarafından değerlendirilerek geribildirim alabilecekler.

 

 

 

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ'de “Dijital Pazarlama” Yüksek Lisans Programına Kayıtlar Başladı13 Şubat 2025 Perşembe 11:22
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi, ACPE Akreditasyonu Aldı12 Şubat 2025 Çarşamba 11:27
  • DAÜ SİVİL HAVACILIK ÖĞRENCİLERİ ACİL DURUM EĞİTİMİNDEN GEÇTİ10 Şubat 2025 Pazartesi 11:15
  • DAÜ VE AÖA’DAN KKTC’DE BİR İLK: ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI10 Şubat 2025 Pazartesi 10:59
  • DAÜ MEZUNU DR. CÜNEYD FIRAT’TAN ÖRNEK BAŞARI HİKAYESİ10 Şubat 2025 Pazartesi 10:39
  • Bakanlar Kurulu’ndan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na iki yeni atama08 Şubat 2025 Cumartesi 11:24
  • DAÜ ve MASDER’den Kültürel Mirası Koruma İçin İş Birliği!07 Şubat 2025 Cuma 11:25
  • DAÜ’den 6 Şubat Depremi ve Şampiyon Melekler İçin Anma Mesajı06 Şubat 2025 Perşembe 12:39
  • DAÜ'DE 27. BAHAR DÖNEMİ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR05 Şubat 2025 Çarşamba 10:55
  • DAÜ Fizik Bölümü, Avrupa Birliği COST Projesine Önemli Katkı Sağladı04 Şubat 2025 Salı 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti