DAÜ KKTC Üniversiteleri Arasında Yerleşen Öğrenci Sayısını Her Açıdan En Fazla Arttıran Üniversite Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020-2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri arasında yerleşen öğrenci sayısını geçtiğimiz yıla göre hem sayı, hem de yüzdelik bazında en fazla arttıran üniversite oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020-2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri arasında yerleşen öğrenci sayısını geçtiğimiz yıla göre hem sayı, hem de yüzdelik bazında en fazla arttıran üniversite olduğunu duyurdu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 2020-2021 Akademik Yılı’nda DAÜ’ye toplam bin 635 öğrenci yerleştiğini, YKS yerleştirme sonuçlarına bakıldığında, KKTC genelinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 7.43’lük bir artış gerçekleşirken, DAÜ’ye yerleşen öğrenci sayısında yüzde 26.06’lık bir artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, DAÜ’nün aynı zamanda eşdeğer öğrenci sayıları dikkate alındığında en fazla tercih edilen üniversite olduğu belirtilirken, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre ise üniversiteye toplam 135 öğrenci yerleştiği ifade edildi.

Belirtilen rakamların geçen yılın rakamlarıyla kıyaslandığında, bu yıl ek yerleştirme ile üniversiteye yerleşen öğrenci sayısında yüzde 35’lik bir artış olduğuna işaret edilen açıklamada, bu sonuçların ardından 2020 yılı YKS sınavı ve ek yerleştirme sonuçlarına göre toplam 2 bin 219 olan YKS kontenjanına bin 770 öğrenci yerleştiği kaydedildi.

Bu rakamın geçen yılın toplam rakamı ile karşılaştırıldığında ise, bu yıl yüzde 27’lik bir artış sağlandığı görüldüğü belirtilen açıklamada, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre ise, DAÜ’nün 114 kontenjanının 103 tanesini doldurarak yüzde 90’lık bir yerleştirme oranına ulaştığı vurgulandı.

DAÜ’nün tüm programlarının Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda diplomalarının tanınırlığı ve eşdeğerliğinin güvence altında olduğuna işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öte yandan, küresel düzeyde yaşanan pandemi, tüm yükseköğrenim alanını derinden etkilemiştir. Üniversitemiz eğitim politikasını belirlerken öğrenciler arasında ayrım yapmadan eşit eğitim verebilme adına bütünlüklü bir karar alarak, bu süreci en sağlıklı şekilde yürütmeyi hedeflemektedir. Pandeminin ilk günlerinden bugüne kadar üniversitemiz Gazimağusa esnafının da katkılarıyla öğrencilerine her türlü hizmeti ve desteği sunmuştur.

Hem öğrencilerimiz hem de çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir eğitim ve çalışma ortamı yaratmak üniversitemizin başta gelen görevlerindendir. Yeni akademik dönemde de öğrencilerimizin eğitimlerine kesintisiz olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam edebilmeleri için her türlü olanak ve dijital destek sağlanacaktır.”