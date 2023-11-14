DAÜ, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Büstünü Törenle Açtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’na hediye edilen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Raif Denktaş’ın büstü, 14 Kasım 2023 Salı günü, saat 09:30’da, kongre sarayında düzenlenen
törenle açıldı.
Törene; Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr.
Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr.
Süleyman Uluçay, DAÜ VYK Üyeleri Anıl Kaya, Ersun Kutup, Halil İbrahim Orun, Hasan
Esen, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe ve
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl de katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, açılış konuşmaları öncesinde, 15 Kasım
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gelen heyetlerin kabulündeki yoğunluk
nedeniyle törene katılamayan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin mesajı
okundu. Töre mesajında, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, Mücadele
Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anar,
Cumhuriyet’imizin 40’ıncı yılının hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
“Onur Duyuyorum”
Törende konuşan Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ’nün varlığı ve
faaliyetlerinin yalnızca Gazimağusa kenti için değil, tüm ülke yükseköğretim sektörü
açısından çok önemli olduğunu belirtti. Varoluş mücadelesinin gençler ve çocuklar tarafından
giderek unutulmakta olduğunu aktaran Dr. Uluçay, çok zor zamanlarda topluma önderlik eden
liderlerin unutulmamasının önemine işaret ederek, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünün açılmasından onur duyduğunu
kaydetti.
“Saygı ve Derin Bir Özlem İle Anıyorum”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi ortaklığında kentin en
önemli temel değerlerinden biri olan kongre merkezine Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif
Denktaş’ın büstünü hediye eden Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye teşekkür etti. Kongre sarayının
pek çok uluslararası etkinliğe Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ismi altında ev
sahipliği yapmasının manevi değerler özelinde çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr.
Kılıç, KKTC’nin yasayla kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olan DAÜ’nün kurumsal
kültürünün temel yapıtaşlarından birinin ise vefa olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Kılıç,
DAÜ’nün ülkenin tarihi ve kültürel değerleri ile kahramanlarını her zaman koruma ve
muhafaza etmeyi kendisine misyon edindiğinin altını çizerek, bu değerleri gelecek nesillere
de aktarmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kılıç Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve derin bir özlem ile anarak, Cumhuriyet’in
40’ıncı yılını kutladı.
“İsmini İlelebet Yaşatacağız”
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Cumhuriyet’in 40’ıncı yılı
kutlamaları kapsamında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünü, ismini taşıyan
kongre sarayının girişine yerleştirme şerefine erişmiş bulunduklarını belirtti. Dr. Özcenk,
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın KKTC’nin temellerini atan, bağımsızlık ve
özgürlük mücadelesinin öncülerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurguladı. Büstün gelecek
nesillere Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın izinde yürüme sorumluluğunu
hatırlatacağını belirten Dr. Özcenk, DAÜ olarak Rauf Raif Denktaş’ın ismini ilelebet
yaşatacaklarını kaydetti. Dr. Özcenk, büstü DAÜ’ye hediye eden Meclis Başkanı Töre’ye
teşekkürlerini ileterek, Cumhuriyet’in 40’ıncı yıl dönümünü kutladı.
Dr. Özcenk konuşmasının ardından büstün açılışında katkıları olan ve Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf Raif Denktaş ile birkaç yıl çalışma şerefine erişmiş DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
Üyesi Anıl Kaya’yı kürsüye davet etti.
“Sayın Cumhurbaşkanım, Rahat Uyu”
Kaya, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’tan feyz almamanın ve etkilenmemenin
mümkün olmadığını belirtti. Kurucu Cumhurbaşkanı’nın her konuşmasında ve nefesinde
“Devlet, Millet, Bayrak ve Anavatan” diyerek topluma verdiği mesajlarında bu kavramların
asıl varoluşun ana nedenleri olduğunun altını çizdiğini belirten Kaya, Rauf Raif Denktaş’ın
kurmuş olduğu Cumhuriyet’in 40’ıncı yılında bu mutluluğu yaşamış olmanın sevinci
içerisinde olduğunu aktardı. Kaya, sözlerini “Sayın Cumhurbaşkanım, rahat uyu. Kurmuş
olduğun Cumhuriyet’in 40’ıncı yılında, Kıbrıs Türk Halkı sizleri bağrına basıyor, daha iyi
anlıyor” diye sonlandırdı.
“Keşke O Heyecan Devam Edebilmiş Olsaydı”
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl, Kurucu
Cumhurbaşkanı’nın enerjisi ve halkına olan sevgisiyle ilgili anlatılacak çok şey olduğunu
vurguladı. 40 yıl önce Cumhuriyet’in kurulmasının verdiği heyecanı ve inancı yaşamış biri
olduğunu belirten Ender Denktaş Vangöl, bugünlere gelindiğinde, “Keşke o heyecan devam
edebilmiş olsaydı” diye düşündüğünü aktardı. Devletin varlığının herkes için çok kıymetli
olduğunu belirten Ender Denktaş Vangöl, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın
büstünün açılmasıyla O’nun verdiği emeğin taçlandırıldığını ve bundan büyük bir onur ve
gurur duyduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünün açılışı kızı
Ender Denktaş Vangöl tarafından gerçekleştirildi.
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