DAÜ, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Büstünü Törenle Açtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’na hediye edilen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf

Raif Denktaş’ın büstü, 14 Kasım 2023 Salı günü, saat 09:30’da, kongre sarayında düzenlenen

törenle açıldı.

Törene; Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr.

Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr.

Süleyman Uluçay, DAÜ VYK Üyeleri Anıl Kaya, Ersun Kutup, Halil İbrahim Orun, Hasan

Esen, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe ve

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl de katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, açılış konuşmaları öncesinde, 15 Kasım

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gelen heyetlerin kabulündeki yoğunluk

nedeniyle törene katılamayan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin mesajı

okundu. Töre mesajında, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, Mücadele

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anar,

Cumhuriyet’imizin 40’ıncı yılının hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

“Onur Duyuyorum”

Törende konuşan Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ’nün varlığı ve

faaliyetlerinin yalnızca Gazimağusa kenti için değil, tüm ülke yükseköğretim sektörü

açısından çok önemli olduğunu belirtti. Varoluş mücadelesinin gençler ve çocuklar tarafından

giderek unutulmakta olduğunu aktaran Dr. Uluçay, çok zor zamanlarda topluma önderlik eden

liderlerin unutulmamasının önemine işaret ederek, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünün açılmasından onur duyduğunu

kaydetti.

“Saygı ve Derin Bir Özlem İle Anıyorum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi ortaklığında kentin en

önemli temel değerlerinden biri olan kongre merkezine Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif

Denktaş’ın büstünü hediye eden Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye teşekkür etti. Kongre sarayının

pek çok uluslararası etkinliğe Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ismi altında ev

sahipliği yapmasının manevi değerler özelinde çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr.

Kılıç, KKTC’nin yasayla kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olan DAÜ’nün kurumsal

kültürünün temel yapıtaşlarından birinin ise vefa olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Kılıç,

DAÜ’nün ülkenin tarihi ve kültürel değerleri ile kahramanlarını her zaman koruma ve

muhafaza etmeyi kendisine misyon edindiğinin altını çizerek, bu değerleri gelecek nesillere

de aktarmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kılıç Kurucu

Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve derin bir özlem ile anarak, Cumhuriyet’in

40’ıncı yılını kutladı.

“İsmini İlelebet Yaşatacağız”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Cumhuriyet’in 40’ıncı yılı

kutlamaları kapsamında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünü, ismini taşıyan

kongre sarayının girişine yerleştirme şerefine erişmiş bulunduklarını belirtti. Dr. Özcenk,

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın KKTC’nin temellerini atan, bağımsızlık ve

özgürlük mücadelesinin öncülerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurguladı. Büstün gelecek

nesillere Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın izinde yürüme sorumluluğunu

hatırlatacağını belirten Dr. Özcenk, DAÜ olarak Rauf Raif Denktaş’ın ismini ilelebet

yaşatacaklarını kaydetti. Dr. Özcenk, büstü DAÜ’ye hediye eden Meclis Başkanı Töre’ye

teşekkürlerini ileterek, Cumhuriyet’in 40’ıncı yıl dönümünü kutladı.

Dr. Özcenk konuşmasının ardından büstün açılışında katkıları olan ve Kurucu Cumhurbaşkanı

Rauf Raif Denktaş ile birkaç yıl çalışma şerefine erişmiş DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu

Üyesi Anıl Kaya’yı kürsüye davet etti.

“Sayın Cumhurbaşkanım, Rahat Uyu”

Kaya, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’tan feyz almamanın ve etkilenmemenin

mümkün olmadığını belirtti. Kurucu Cumhurbaşkanı’nın her konuşmasında ve nefesinde

“Devlet, Millet, Bayrak ve Anavatan” diyerek topluma verdiği mesajlarında bu kavramların

asıl varoluşun ana nedenleri olduğunun altını çizdiğini belirten Kaya, Rauf Raif Denktaş’ın

kurmuş olduğu Cumhuriyet’in 40’ıncı yılında bu mutluluğu yaşamış olmanın sevinci

içerisinde olduğunu aktardı. Kaya, sözlerini “Sayın Cumhurbaşkanım, rahat uyu. Kurmuş

olduğun Cumhuriyet’in 40’ıncı yılında, Kıbrıs Türk Halkı sizleri bağrına basıyor, daha iyi

anlıyor” diye sonlandırdı.

“Keşke O Heyecan Devam Edebilmiş Olsaydı”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl, Kurucu

Cumhurbaşkanı’nın enerjisi ve halkına olan sevgisiyle ilgili anlatılacak çok şey olduğunu

vurguladı. 40 yıl önce Cumhuriyet’in kurulmasının verdiği heyecanı ve inancı yaşamış biri

olduğunu belirten Ender Denktaş Vangöl, bugünlere gelindiğinde, “Keşke o heyecan devam

edebilmiş olsaydı” diye düşündüğünü aktardı. Devletin varlığının herkes için çok kıymetli

olduğunu belirten Ender Denktaş Vangöl, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın

büstünün açılmasıyla O’nun verdiği emeğin taçlandırıldığını ve bundan büyük bir onur ve

gurur duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünün açılışı kızı

Ender Denktaş Vangöl tarafından gerçekleştirildi.