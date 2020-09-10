  • BIST 1.105
  • Altın 468,437
  • Dolar 7,4091
  • Euro 8,8226
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

DAÜ mezunu Murat Özçelik’e Wıkıpedıa’dan birincilik ödülü

» »
DAÜ mezunu Murat Özçelik’e Wıkıpedıa’dan birincilik ödülü
DAÜ mezunu Murat Özçelik’e Wıkıpedıa’dan birincilik ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2000 yılı mezunu Murat Özçelik, dünyaca ünlü internet ansiklopedisi Wikipedia tarafından her yıl düzenlenen uluslararası “Wiki Loves Earth (Viki Yeryüzünü Seviyor)” adlı fotoğraf yarışmasının Türkiye ayağında, 2017 yılında çektiği Eber Gölü fotoğrafı ile Türkiye birincisi oldu. Bu yıl 8.’si düzenlenen Viki Yeryüzünü Seviyor Fotoğraf Yarışması’na toplamda 34 ülkeden 106,240 fotoğraf ile başvuruldu. Her ülke, kendi jürisi tarafından gönderilen fotoğraflar arasından en iyi 10 fotoğrafı seçti. Yarışmanın Türkiye ayağında, DAÜ mezunu Murat Özçelik’in fotoğrafı, jüri üyeleri Cem Bayoğlu, Hakan Tokuç ve Nevit Dilmen tarafından başvuruda bulunulan 3,649 fotoğraf arasından birinci seçilerek Viki Yeryüzünü Seviyor Fotoğraf Yarışması’nın uluslararası final ayağında yarışmaya hak kazandı.

murat-ozcelik.jpg

Türkiye Yarışmaya İlk Kez Katılıyor

İsmi Wikipedia’ya benzeyen ve küresel bir hareket olan Wikimedia, dünyaya ücretsiz eğitim içeriği sağlamayı amaçlıyor. Kar amacı gütmeyen Wikimedia kuruluşları, tüm ülkelerde faaliyet gösteriyor. Dünya çapındaki yerel Wikimedia kuruluşlarının yardımıyla Vikipedi topluluk üyeleri tarafından düzenlenen ve bu yıl 8.’si gerçekleşmekte olan Viki Yeryüzünü Seviyor Fotoğraf Yarışması’nın uluslararası final ayağı sonuçlarının Kasım 2020’de açıklanması bekleniyor. Yarışma kapsamında, katılımcılar bölgelerindeki yerel doğal miras alanlarının fotoğrafını çekip, onları Wikimedia’nın özgür içerikli resim, ses ve diğer çoklu ortam dosyalarının deposu olan “Wikimedia Commons”a yüklüyor. Etkinlik, katılımcıları bu bölgelerin fotoğraflarını çekmeye teşvik etmek ve onları yalnızca Vikipedi’de değil, her yerde ve herkes tarafından yeniden kullanılabilecek ücretsiz bir şekilde lisanslamak ve katılımcı ülkelerin doğal miras alanlarını vurgulamayı amaçlıyor. Türkiye bu yıl Wikimedia Kullanıcı Grubu Türkiye’nin organize etmesiyle birlikte yarışmaya ilk kez katılıyor.

 

Murat Özçelik Kimdir?

12 Nisan 1976 tarihinde Afyon’un Emirdağ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Afyon’da, orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Sonrasında DAÜ’de Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Lisans Programı’nı tamamladı. Uzun bir süre turizm sektöründe uğraş verdikten sonra, 2002 yılında dış ticaret alanında çalışmaya başladı. Halen Afyon’da yerleşik firmasında dış ticaret ile uğraşıyor. Ortaokul yıllarında başlayan fotoğraf merakına, uzun bir ara sonrasında 2010 yılında tekrar başladı. Zaman zaman macro, ornito ve manzara gibi çalışmalar yapmış olsa da; insan, sokak ve ‘o an’ fotoğrafları çekmekten daha çok keyif aldığını belirterek, “Çekim sırasında yaşananlar, her karenin hikayesi, her karenin duygusu bir başka tat katmakta bana göre fotoğrafa. Fotoğrafta insanla çalışmak ve insanı anlamak çok değerli...” diyor.

 

2014 yılının Ocak ayında kurulan AFFD 1. Afyon Frig Fotoğraf Derneği Kurucu Başkanı ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Özçelik, FIAP tarafından 2014 yılında AFIAP ve 2015 yılında EFIAP unvanlarına layık görüldü. İlk kişisel sergisi olan “Memleketimden İnsan Manzaraları”nı Eylül 2014’te Afyon’da açtı. Aynı sergi, 2014’te Konya’da ve 2016’da Trabzon’da sergilendi. Özçelik, birçok karma sergide yer aldı. Dernekler ve fotoğraf topluluklarında fotoğraf sunumları ve söyleşiler gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası birçok fotoğraf yarışmasında ödüller aldı. AFFD 1 Afyon Frig Fotoğraf Derneği bünyesinde “Temel Fotoğraf Eğitimi”, “Portre” ve “Belgesel” fotoğraf atölyelerinde eğitmenlik yapıyor

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında02 Eylül 2020 Çarşamba 16:36
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden gıdalarda bulunan Polifenollerin viral hastalıklardaki rolüne ilişkin açıklama02 Eylül 2020 Çarşamba 15:40
  • Northernland’dan DAÜ’nün yeni burs sistemi’ne destek01 Eylül 2020 Salı 16:16
  • Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı'ndan DAÜ'nün yeni burs sistemine destek31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:16
  • DAÜ’den İngiltere’nin en iyi 10 Üniversitesinden biri olan WARWICK’te yüksek lisans yapma fırsatı30 Ağustos 2020 Pazar 19:27
  • DAÜ-Ataum 30 Ağustos Zafer Bayramı Bildirisi Yayımladı29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:08
  • Calıforıan Restaurants’tan DAÜ yeni burs sistemi’ne iş garantili destek28 Ağustos 2020 Cuma 16:22
  • DAÜ öğrenci sayısını hem sayı hem de yüzdelik bazda en fazla artıran üniversite olduklarını açıkladı27 Ağustos 2020 Perşembe 18:26
  • KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu DAÜ’yü ziyaret etti27 Ağustos 2020 Perşembe 17:46
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu DAÜ’yü Ziyaret Etti27 Ağustos 2020 Perşembe 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti