  • BIST 9904.11
  • Altın 3377.81
  • Dolar 36.1041
  • Euro 37.6151
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATrump: 'Gazze'yi satın almakta kararlıyım'

DAÜ Mezunu Sadaf Jahangiri Pour, Warwick Üniversitesi’nden Üstün Başarıyla Mezun Oldu

» »
DAÜ Ekonomi Bölümü mezunu Sadaf Jahangiri Pour, Economic Excellence Bursu ile Warwick Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimini üstün başarıyla tamamladı.
DAÜ Mezunu Sadaf Jahangiri Pour, Warwick Üniversitesi’nden Üstün Başarıyla Mezun Oldu

DAÜ EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNU SADAF JAHANGIRI POUR, WARWICK ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÜSTÜN BAŞARIYLA MEZUN OLDU

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü mezunu Sadaf Jahangiri Pour, uluslararası akademik başarı yolculuğunu Warwick Üniversitesi'nde tamamladı. DAÜ’de başlayan eğitim serüvenini Warwick Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslararası Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı ile taçlandıran Jahangiri Pour, Economic Excellence Bursu ile desteklenen bu programdan üstün başarıyla mezun oldu.

 

Jahangiri Pour, bu önemli başarısını DAÜ’den aldığı eğitimin yanı sıra dayanıklılık, stratejik planlama ve küresel bakış açısı geliştirme becerileriyle elde ettiğini belirtti. "Ekonomi ve Finans Yolculuğum, Kuzey Kıbrıs'tan Warwick Üniversitesi'ne" sözleriyle heyecanını ifade eden Jahangiri Pour, DAÜ’nün kendisine hem akademik hem de kişisel anlamda büyük bir katkı sağladığını vurguladı.

 

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, yaptığı açıklamada “Ekonomi Bölümü mezunumuz Sadaf Jahangiri Pour'un dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Warwick Üniversitesi'nden Economic Excellence bursu alarak başladığı yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullanarak Jahangiri Pour’u tebrik etti ve akademik kariyerinde başarılar diledi.

 

Economic Excellence Bursu

Economic Excellence Bursu, üstün akademik başarı gösteren öğrencilere verilen prestijli bir burs türüdür. Bu burs, öğrencilerin akademik performansları, liderlik yetenekleri ve potansiyel katkıları doğrultusunda değerlendirilerek verilir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ MEZUNU DR. CÜNEYD FIRAT’TAN ÖRNEK BAŞARI HİKAYESİ10 Şubat 2025 Pazartesi 10:39
  • Bakanlar Kurulu’ndan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na iki yeni atama08 Şubat 2025 Cumartesi 11:24
  • DAÜ ve MASDER’den Kültürel Mirası Koruma İçin İş Birliği!07 Şubat 2025 Cuma 11:25
  • DAÜ’den 6 Şubat Depremi ve Şampiyon Melekler İçin Anma Mesajı06 Şubat 2025 Perşembe 12:39
  • DAÜ'DE 27. BAHAR DÖNEMİ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR05 Şubat 2025 Çarşamba 10:55
  • DAÜ Fizik Bölümü, Avrupa Birliği COST Projesine Önemli Katkı Sağladı04 Şubat 2025 Salı 11:52
  • DAÜ Hemşirelik Bölümünden Serviks Kanseri Farkındalığı İçin Önemli Açıklama03 Şubat 2025 Pazartesi 11:22
  • DAÜ Mezunu Kübra Sapmaz Özkan’a Prestijli Tasarım Ödülü03 Şubat 2025 Pazartesi 10:26
  • DAÜ Mezunlarını Gururla Uğurladı: 76 Bin Mezuna Ulaşıldı!01 Şubat 2025 Cumartesi 11:32
  • DAÜ, Times Higher Education Alan Sıralamasında KKTC’de Zirvede30 Ocak 2025 Perşembe 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti