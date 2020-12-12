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DAÜ Mimarlık Bölümü Ve DAÜ Kent-Ag Tarafından Ortak Düzenlenen “Uluslararası Kentsel Tasarım Konferansı” Tamamlandı

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(DAÜ KENT-AG) ortak etkinliği olarak gerçekleştirilen Uluslararası Kentsel Tasarım Konferansı 2020 - Genç Araştırmacılar Forumu, 9 Aralık 2020 Çarşamba günü, saat 08:45’te çevrimiçi olarak başladı.
DAÜ Mimarlık Bölümü Ve DAÜ Kent-Ag Tarafından Ortak Düzenlenen “Uluslararası Kentsel Tasarım Konferansı” Tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ile DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) ortak etkinliği olarak gerçekleştirilen Uluslararası Kentsel Tasarım Konferansı 2020 - Genç Araştırmacılar Forumu, 9 Aralık 2020 Çarşamba günü, saat 08:45’te çevrimiçi olarak başladı. Konferansın açılış konuşmalarının ardından, konferansın onur konuşmacısı, DAÜ KENT-AG Kurucu Direktörü aynı zamanda Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım Profesörü Derya Oktay bir konuşma gerçekleştirdi.

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Üç oturumun ve bir mezunlar panelinin yer aldığı ilk günde temel olarak kamusal alan tasarımı konusu tartışıldı. Mezunlar panelinin moderatörlüğünü DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun gerçekleştirdi. Panelistler ise, DAÜ Mimarlık Bölümü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunlarından SIMBIM Kurucu Ortağı Dr. Mohsen Far, Shahrood University of Technology’den Yrd. Doç. Dr. Abolfazl Dehghanmongabadi ve Louisana State University’den Dr. Sanaz Saeidi oldu. Birinci günün kapanışı, saat 19:00’da konferansın ana konuşmacılarından Harvard Graduate School of Design, Kentsel Planlama ve Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Alex Krieger’in ‘Kentsel Tasarımın Çeşitli Alanları’ başlıklı sunumu ile yapıldı.

 

Pek Çok Ülkeden Genç Kentsel Tasarım Araştırmacısı Sunum Gerçekleştirdi

Konferansın ikinci günü, 10 Aralık 2020 Perşembe günü, saat 09:00’da yapılan Kentsel Değişim / Yeniden Geliştirme / Canlandırma oturumu ile başladı. Ardından saat 11:15’te konferansın ana konuşmacılarından University of Strathclyde, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ombretta Romice ‘Kentsel Tasarım için Yeniden Yapılanma Zamanı: Kimliğin Önemi, Kanıtın Gücü ve Dirençliliğin Mantığı’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İkinci gün, Sürdürülebilirlik / Ekoloji başlıklı bir oturum ile bu yıl onuncu yılını kutlayan Mimarlık Bölümü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan kentsel tasarım projelerinin ve özellikle son yarışma projesinin detaylı sunumunun gerçekleştirildiği bir oturum ile devam etti. İkinci günün kapanış sunumunu ise, ‘Kentsel Mekan Tasarımı için Kurallar: Yerel İnsan Ölçeği’ teması ile, saat 17:30’da, konferansın ana konuşmacılarından University of Texas San Antonio, Biyofilik Tasarım ve İnsan Ölçekli Kentler Danışmanı Prof. Nikos Salingaros gerçekleştirdi.

 

Konferansın üçüncü gününde, üç ayrı oturumda Miras ve Kültür başlıkları altında 9 ayrı sunum gerçekleştirildi. İlk oturumun tamamlanmasından sonra saat 11:15’te konferansın ana konuşmacılarından The Royal Danish Academy of Fine Arts, Mimarlık, Tasarım ve Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deane Simpson ‘Merkezcil Kentin İkilemleri: Kentsel Merkanın Biçim Değiştirmesi’ başlığıyla bir sunum yaptı. Prof. Simpson’un sunumunun ardından Miras / Kültür başlıklı oturumun ikinci ve üçüncü bölümleri gerçekleştirildi.

 

Konferansın ‘Kentsel Tasarım Eğitimi’ ana temalı kapanış paneli, saat 17:30’da, DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelistler ise, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zuhal Ulusoy, DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, ODTÜ’den Doç. Dr. Olgu Çalışkan, University of Auckland’dan Dr. Kai Gu ve Polytechnic University of Tirana’dan Dr. Gjergi Islami oldu.

 

Söz konusu konferans, DAÜ’nün bu alanda Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği ilk çevrimiçi uluslararası konferans olma özelliği taşıyor. Pandemi öncesi yüz yüze gerçekleştirilen bilimsel konferanslarda doğallığıyla oluşan kent turları, Uluslarası Kentsel Tasarım Konferansı kapsamında ‘çevrimiçi kent turu’ olarak DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinin rehberliğinde düzenlendi. Bu bağlamda, birinci gün Girne turu Prof. Dr. Beser Oktay Vehbi’nin, ikinci gün Lefkoşa turu Prof. Dr. Mukaddes Polay’ın ve son gün Gazimağusa turu Doç. Dr. Ege Uluca Tümer’in katkılarıyla gerçekleştirildi. Konferans, katılımcılara serbest iletişim ve ağ kurma olanağı sağlayan dijital Sosyal Ağ Oluşturma oturumu ile sona erdi.

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