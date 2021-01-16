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DAÜ Mimarlık Fakültesi Tasarım Ve Araştırma Merkezi Eğitim Etkinlikleri Serisi Başladı

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DAÜ Mimarlık Fakültesi Tasarım Ve Araştırma Merkezi Eğitim Etkinlikleri Serisi Başladı
DAÜ Mimarlık Fakültesi Tasarım Ve Araştırma Merkezi Eğitim Etkinlikleri Serisi Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Tasarım ve Araştırma Merkezi (TASAR) tarafından organize edilen eğitim etkinlikleri serisinin birincisi, 15 Ocak 2021 Cuma günü, saat 10:00’da, çevrim içi olarak düzenlenen panel ile başladı. “Stajlar” temalı panelde, bu konuda hem öğrencilerin, hem de stajyer çalıştıran firmaların gözlemlediği sorunlar, çözümler ve öneriler değerlendirildi. Moderatörlüğünü DAÜ Mimarlık Fakültesi TASAR Başkanı Doç. Dr. Halil Zafer Alibaba’nın gerçekleştirdiği panelin açılış konuşması DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı tarafından yapıldı.

 

Panelin konuşmacıları; Uluslararası Final Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fevzi Özersay, DAÜ Mimarlık Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Burak Türsoy ile Ziya Necati Özkan Mimarlık ve Mühendislik Ofisi İç Mimarı Destine Özkan oldu

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