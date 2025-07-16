DAÜ, Nature Index 2025’te Kıbrıs birincisi oldu

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, başarıda, DAÜ Fizik Bölümü’nün kuantum kütleçekim, kara delik fiziği ve yüksek enerji teorileri gibi alanlarda yayımladığı bilimsel çalışmalar etkili oldu.

Katkı puanı, European Physical Journal C ve Journal of High Energy Physics gibi uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler üzerinden elde edilirken, çalışmalarda Prof. Dr. İzzet Sakallı, Prof. Dr. Habib Mazharimousavi, Prof. Dr. Omar Mustafa ve Doç. Dr. Ali Övgün’ün imzası bulunuyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özarslan, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesinin bölgesel ve uluslararası düzeyde güçlendiğini ve daha da güçleneceğini vurguladı.

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