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DAÜ öğrencilerinin projesine ödül

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Ekip adına ödülü DAÜ öğrencisi Burak Bilgen teslim aldı.
DAÜ öğrencilerinin projesine ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Finans Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü İngilizce Lisans Öğrencisi Burak Bilgen ve Ali İşlek, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Lisans Programı Öğrencisi Hasan Kumbur ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Halilcan Okutan tarafından hazırlanan proje, ödüle layık görüldü.

 

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Proje ve Geliştirme Merkezi (KİSBÜ-PARGEM), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla KKTC’de ilk kez düzenlenen “KKTC Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması”nda, “Akıllı Otomasyon Projesi: Diğren” ile ikincilik ödülüne layık görülen DAÜ’lü öğrenciler, ödüllerini 23 Ocak 2019 tarihinde, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleşen tören ile aldı.

 

Problemlere Çözüm Buldular

Ekip adına ödülü DAÜ öğrencisi Burak Bilgen teslim aldı. Kıbrıs’ta üniversiteler arasında genç girişimcileri bir araya getiren ve en beğenilen projelerin ödül kazandığı etkinlikte, öğrenciler aynı zamanda birçok iş insanıyla da iletişim kurma imkanı buldu. Yarışmacıların KKTC’deki bir problemi veya karşılanmamış bir ihtiyacı, yerel kaynakların kullanımı ile çözüme ulaştıran bir fikir sunması koşulu bulunan projeler yarışmacı takımlar tarafından jüri üyelerine sunuldu.

 

Sunumları değerlendiren jüri üyeleri Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Turizmci Özbek Dedekorkut, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, iş insanlarından Cüneyt Çerkez, Ergün Oza, Zeliha İmamzade, Evren Erk, akademisyenlerden Fatma Esenyel ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden Kerime Darbaz oldu.

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