DAÜ-PDRAM’dan öğrenciler için “Üniversite Yaşamında İyi Hissetmek” semineri

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) “Üniversite Yaşamında İyi Hissetmek” üzerine seminer verdi.

DAÜ öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu eğitimler kapsamında, sınav dönemine ilişkin öğrencilerin iyilik hallerini desteklemek amacıyla düzenlenen seminerde, hem günlük yaşamdaki zorlayıcı yaşam durumları ile sağlıklı başetme konusu, hem de sınav kaygısını oluşturan düşünce ve davranış hataları ve sınav kaygısı ile sağlıklı baş etme yolları üzerinde duruldu. DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü’nün talebi ile Türkçe ve İngilizce olarak verilen seminer, DAÜ-PDRAM Psikologları Uzm. Psk. Özlem Güler Erginsoylu ve Uzm. Psk. Haşim Haşimoğulları tarafından verildi.