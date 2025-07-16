DAÜ-PDRAM’dan Sınav Öncesi Stresle Başa Çıkma Etkinliği

DAÜ Psikolojik Danışmanlık Merkezi Güney Kampüsü, öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak amacıyla bilinçli farkındalık ve gevşeme tekniklerinin uygulandığı bir seminer düzenledi.

DAÜ-PDRAM GÜNEY KAMPÜSÜ TARAFINDAN SINAV ÖNCESİ FARKINDALIK TEMELLİ RAHATLAMA UYGULAMALARI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ‑PDRAM) Güney Kampüsü tarafından, sınav öncesi sürece yönelik “Sınav Dönemi Öncesi Bilinçli Farkındalık Temelli Gevşeme Uygulamaları” konulu seminer gerçekleştirildi. Öğrencilerin sınav öncesi stres yönetimine katkı koymayı amaçlayan etkinlikte, DAÜ-PDRAM Güney Kampüs Öğretim Görevlisi Uzm. Psk. Güler Ataş Buldu konuşmacı olarak yer aldı.

İngilizce ve Türkçe dillerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bilinçli farkındalık egzersizleri, nefes ve gevşeme teknikleri, sınav kaygısını azaltmaya yönelik stratejiler üzerine odaklanıldı. Ayrıca, dikkat ve konsantrasyonu artırmaya, zihinsel süreçleri yönetmeye, bedensel rahatlama ve farkındalık kazanmaya dair uygulamalı örneklere de yer verildi. Seminer boyunca öğrenciler, sınav öncesi yaşadıkları gerginlik ve kaygının farkına vararak, bu duygularla başa çıkmak için etkili yöntemler öğrendi. Uygulamalı seanslar sayesinde katılımcılar, günlük hayatlarında ve sınav anlarında kullanabilecekleri teknikleri deneyimleme fırsatı buldu.

DAÜ‑PDRAM Güney Kampüs tarafından yapılan açıklamada bu tür etkinliklerin, öğrencilerin psikolojik dayanıklılığını artırarak akademik başarılarına olumlu katkı sağladığı vurgulanırken, DAÜ‑PDRAM’ın öğrencileri destekleyici faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.