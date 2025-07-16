  • BIST 10260.3
  • Altın 4323.761
  • Dolar 40.2582
  • Euro 46.7972
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

DAÜ-PDRAM’dan Sınav Öncesi Stresle Başa Çıkma Etkinliği

» »
DAÜ Psikolojik Danışmanlık Merkezi Güney Kampüsü, öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak amacıyla bilinçli farkındalık ve gevşeme tekniklerinin uygulandığı bir seminer düzenledi.
DAÜ-PDRAM’dan Sınav Öncesi Stresle Başa Çıkma Etkinliği

DAÜ-PDRAM GÜNEY KAMPÜSÜ TARAFINDAN SINAV ÖNCESİ FARKINDALIK TEMELLİ RAHATLAMA UYGULAMALARI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ‑PDRAM) Güney Kampüsü tarafından, sınav öncesi sürece yönelik “Sınav Dönemi Öncesi Bilinçli Farkındalık Temelli Gevşeme Uygulamaları” konulu seminer gerçekleştirildi. Öğrencilerin sınav öncesi stres yönetimine katkı koymayı amaçlayan etkinlikte, DAÜ-PDRAM Güney Kampüs Öğretim Görevlisi Uzm. Psk. Güler Ataş Buldu konuşmacı olarak yer aldı.

 

İngilizce ve Türkçe dillerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bilinçli farkındalık egzersizleri, nefes ve gevşeme teknikleri, sınav kaygısını azaltmaya yönelik stratejiler üzerine odaklanıldı. Ayrıca, dikkat ve konsantrasyonu artırmaya, zihinsel süreçleri yönetmeye, bedensel rahatlama ve farkındalık kazanmaya dair uygulamalı örneklere de yer verildi. Seminer boyunca öğrenciler, sınav öncesi yaşadıkları gerginlik ve kaygının farkına vararak, bu duygularla başa çıkmak için etkili yöntemler öğrendi. Uygulamalı seanslar sayesinde katılımcılar, günlük hayatlarında ve sınav anlarında kullanabilecekleri teknikleri deneyimleme fırsatı buldu.

 

DAÜ‑PDRAM Güney Kampüs tarafından yapılan açıklamada bu tür etkinliklerin, öğrencilerin psikolojik dayanıklılığını artırarak akademik başarılarına olumlu katkı sağladığı vurgulanırken, DAÜ‑PDRAM’ın öğrencileri destekleyici faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ Mezunları Gazimağusa’ya Geleneksel Yürüyüşle Veda Etti08 Temmuz 2025 Salı 20:03
  • DAÜ Hukuk Fakültesi’nde TOLES Sınavı Başarıyla Gerçekleştirildi08 Temmuz 2025 Salı 19:24
  • Gazimağusa esnafından DAÜ öğrenci ve mezunlarına indirim07 Temmuz 2025 Pazartesi 21:17
  • DAÜ’de Mezuniyet Heyecanı 8 ve 9 Temmuz’da07 Temmuz 2025 Pazartesi 13:51
  • DAÜ Turizm Fakültesi’nden Özel Öğrencilere Makarna Atölyesi07 Temmuz 2025 Pazartesi 11:49
  • DAÜ ve Fransız UPPA Üniversitesi’nden Çift Yüksek Lisans Programı04 Temmuz 2025 Cuma 11:44
  • DAÜ ve Sathyabama Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Çevre İçin Uluslararası İş Birliği04 Temmuz 2025 Cuma 11:38
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden Farmasötik Bilimler Seminerleri02 Temmuz 2025 Çarşamba 17:39
  • DAÜ’de Öğrenci Kulüpleri Buluştu: Sosyal Hayata Büyük Katkı!02 Temmuz 2025 Çarşamba 17:17
  • DAÜ’de “Kısa Film Tadında Reels Yarışması” Ödülleri Sahiplerini Buldu!02 Temmuz 2025 Çarşamba 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti