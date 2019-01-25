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DAÜ personeli sertifikalarını aldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Personel İşleri Müdürlüğü - Hizmetiçi Eğitim Birimi tarafından 2017 – 2018 Akademik Yılı içerisinde gerçekleşen “Hizmet İçi Eğitimler” kapsamında, eğitimlere katılan DAÜ personeli sertifikalarını aldı.
DAÜ personeli sertifikalarını aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Personel İşleri Müdürlüğü - Hizmetiçi Eğitim Birimi tarafından 2017 – 2018 Akademik Yılı içerisinde gerçekleşen “Hizmet İçi Eğitimler” kapsamında, eğitimlere katılan DAÜ personeli sertifikalarını aldı. Sertifika töreni 24 Ocak 2019 Perşembe günü, saat 14:30’da Aktivite Salonu’nda gerçekleşti.

 

DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü – Hizmet içi Eğitim Birimi her akademik yıl içinde, analizler sonucu belirlediği konularda tüm personelin eğitim ve bilgi güncelleme programlarını organize etmektedir. 2017 – 2018 Akademik Yılı’nda “Çatışma Yönetimi, Duygusal Zeka, İnsanı Tanıma Sanatı, Sharepoint'te Web Sitesi Yönetimi, İleri Seviye Excel Uygulamaları, Eğitimcinin Eğitimi, Geri Bildirim Vermenin Sırları, İş Yaşamında İmaj Yönetimi, İletişim, Karar Verme Teknikleri, Problem Çözme Becerileri, İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi (Temizlik Hizmetleri), Temizlik ve Hijyen Eğitimi (Temizlik Hizmetleri)” konularında toplamda 13hizmet içi eğitim gerçekleşti. Söz konusu eğitimlere çeşitli birimlerde görev yapan 474 yönetsel ve 157 Temizlik İşleri Şube Amirliği’ne bağlı olmak üzere toplamda 631 personel katılmıştır.

 

Sertifika töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, hizmet içi eğitimlerin, bir kurumun ileriye doğru gitmesini ve gelişmesini sağlayan önemli etkinlikler olduğunu kaydetti. DAÜ’nün başarısında akademinin yanında tüm personelin belli bir felsefe ve sistem içerisinde çalışması olduğunu ve bu birlikteliğin de oluşmasında hizmet içi eğitimlerin büyük rol aldığını kaydeden Prof. Dr. Osam, Personel İşleri Müdürlüğü’ne bu etkinlikleri hayata geçirdikleri için teşekkür etti. 

 

Katılımın yoğun olduğu törende personele sertifikaları, Prof. Dr. Necdet Osam ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. H. Tanju Besler ve Prof. Dr. Cem Tanova tarafından takdim edildi. Sertifika töreni kokteyl ile sona erdi.

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