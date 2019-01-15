DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü’nden bilim etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Keele Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çakal’ı ağırladı.

DAÜ Psikoloji Bölümü öğrencilerinin kulübü olan Psikoloji Öğrencileri Kulübü’nün daveti üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Yrd. Doç. Dr. Çakal, geçtiğimiz günlerde Fen ve Edebiyat Fakültesi Amfisi’nde, “Three Hats of a (Psychological) Scientist – Bilim İnsanının (Psikolojik) Üç Şapkası” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Söz konusu sunuma çok sayıda Psikoloji Bölümü öğrencisi ve bölüm akademisyenleri katıldı. Yrd. Doç. Dr. Çakal, konferansta bilim insanı olmanın gerektirdiği üç rolden bahsetti. Özellikle araştırmacılık ve uygulamacılık alanlarına yoğunlaşan Yrd. Doç. Dr. Çakal, aynı zamanda mezuniyet sonrası iyi bir kariyer elde edebilmenin ipuçlarını da verdi.