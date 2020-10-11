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DAÜ Rektörlüğünden Hatay yangınıyla ilgili geçmiş olsun mesajı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü Türkiye'nin Hatay ilinde çıkanyangınlarla ilgili bir mesaj yayınladı.
DAÜ Rektörlüğünden Hatay yangınıyla ilgili geçmiş olsun mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü Türkiye'nin Hatay ilinde çıkan yangınlarla ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Hatay'da dün sabah saatlerinde Sarımazı Mahallesi'nde başlayan ve Belen, İskenderun, Arsuz ilçelerinde etkili olan yangın, bizleri derinden üzmüştür.

Yangında insan kaybı olmaması sevindirici olmakla birlikte, birçok hayvan, ağaç ve bitki örtüsünün yok olması oldukça üzücüdür.

DAÜ Rektörlüğü olarak Başta Hatay ilinde yaşayan öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Halkı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

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