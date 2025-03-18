DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA BİLDİRİ YAYIMLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. Yıl Dönümü dolayısıyla bir bildiri yayımladı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'ne ve bu zaferin kazanılmasında hayatını feda eden kahraman şehitlere olan minnet ve saygının vurgulandığı bildiride Prof. Dr. Kılıç şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Türk milletinin tarih yazdığı ve kahramanlık destanı oluşturduğu, Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü’nü coşku ve gurur içinde anıyoruz. 18 Mart 1915, milletimizin vatan uğruna gösterdiği eşsiz direncin, azmin ve kahramanlığın simgesidir. Çanakkale'de verilen mücadele, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ifadesidir.

Dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olma niteliği taşıyan Çanakkale Zaferi, en son teknolojik silahlara ve devasa donanmalara sahip denizaşırı sömürge imparatorlukları kurmuş devletlerin de yenilebileceğini tüm dünyaya ispat etmiştir. Çanakkale Zaferi'ni kazanarak, Türk milletinin varlığını ve bağımsızlığını sonsuza dek koruma azmi, tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiştir. Bu zafer, Türk askerinin kahramanlık ruhunun, Türk halkının birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebilme gücünün somut bir örneğidir.

Çanakkale Savaşları’nın unutulmaz kahramanı Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal’in dehası ve öngörüsüyle kazanılmış büyük bir zafer olan Çanakkale Zaferi Türk tarihi açısından çok önemlidir. Bu zaferle hem Mustafa Kemal’in başarısı yurt genelinde yayılmış ve ona olan sonsuz güvenin tohumları atılmış hem de ileride verilecek İstiklal Mücadelesi’nin lideri olmasının önü açılmıştır. Cephanesi biten askerlere “süngü tak” emrini veren Mustafa Kemal, “Ben, size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” sözleriyle tarihe kazınmıştır.

Bir grup Kıbrıslı Türk’ün de savaşta Türk cephesinde görev alarak büyük bir cesaret örneği ile katkıda bulunduğu Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir parçası değil, aynı zamanda bizlere ilham veren bir miras olmaya devam etmektedir. Kıbrıslı Türkler aynı zamanda Anavatandan adamıza getirilen Çanakkale savaş esirlerine yardım etmek için de çok büyük bir mücadele örneği göstermişlerdir. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, gençlerimizi bu şanlı tarihin bilincinde yetiştirmek ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu önemli günde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl Dönümü’nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı savunan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni ediyorum.”