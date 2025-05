DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 19 Mayıs Kutlaması

BİLDİRİLMİŞTİR;

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NI KUTLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelemizi başlattığı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 19 Mayıs’ın 106. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutlamaktayız.

19 Mayıs 1919'da, bundan tam 106 yıl önce, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştı. İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nın, milli mücadelenin ve ulusal egemenliğin başlangıç günü olarak kabul edilen 19 Mayıs tarihini, Atatürk, Türk gençliğine armağan etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere vermiş olduğu değerin ve onlara duyduğu güvenin en büyük göstegelerinden birisidir. ''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..'' sözleriyle de Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etmiş ve onların vatan için ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir. 19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil; aynı zamanda geleceğe umutla bakan, milli birlik ve beraberliğimizin temel taşlarından biri olan gençliğimize duyulan güvenin sembolüdür.

Doğu Akdeniz Üniversitesi de Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefler doğrultusunda vatan için, gelecek için kültürlü, saygılı, akıllı ve vicdanlı, sevgi dolu bir gençlik yetiştirmeyi ve onlara vermiş olduğu kaliteli akademik eğitimin yanında manevi değerleri ve vatan sevgisini de aşılamayı kendine her zaman görev edinen ve gençlerin sportif etkinliklere katılımını da her zaman destekleyen ve teşvik eden bir eğitim kurumudur. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, çağdaş, sorgulayan ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirme hedefimizle gençlerimize her daim rehber olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle aydınlık yarınlarımızın mimarı olacak tüm gençlerimizin ve tüm Türk Milleti’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.