DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın uluslararası spor konferansına katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Uluslararası Spor, Gelişim ve Barış Günü dolayısıyla, Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla dün çevrimiçi düzenlenen uluslararası konferansa katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Uluslararası Spor, Gelişim ve Barış Günü dolayısıyla, Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla dün çevrimiçi düzenlenen uluslararası konferansa katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Aykut Hocanın, “Geleneksel Sporlar ve Oyunların COVID-19 Esnasında ve Sonrasında Küresel Barış ve Gelişime Etkileri” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada,

sporun dünyadaki bireyleri, toplulukları, ulusları birleştirmede önemli bir rol oynadığını, herkes için ortak bir zemin ve dünyayı değiştirmek için çok güçlü bir araç olduğunu ifade etti.

Hocanın, uluslararası spor organizasyonlarına katılmaya büyük önem verdiklerini, üniversitenin 22 farklı branşta 400'den fazla sporcusu bulunduğunu kaydetti.

Kırgızistan Manas Üniversitesi Yerel Sporlar ve Oyunlar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin organizasyonunda ve ABD’de yer alan Bowie Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta, geleneksel oyunların kaybolmamasının önemi, geleneksel oyunların çocukların gelişimine olan katkıları ve pandemi sürecinde çocukların geleneksel oyunları veya sporları icra edememesinden dolayı psikolojik olarak nasıl etkilendiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.