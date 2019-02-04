DAÜ sağlık bilimleri fakültesi mezunları paramedik kadrosunda işe başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Program mezunu öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından adada ilk kez 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevlendirilmek üzere açılan Paramedik kadrosuna alındılar.

Paramedik kadrosuna dahil olan DAÜ İlk ve Acil Sağlık Hizmetleri programı mezunlarından Arzu Şahin, Merve Tumburi, Adem İlkhan ve Nurşen Mahmutoğlu DAÜ’de aldıkları eğitimden oldukça memnun olduklarını bildirerek, aldıkları eğitim sayesinde KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedaviler Kurumları tarafından gerçekleştirilen sınavları başarıyla geçtiklerini ve kadroya alınan 8 kişiden yarısının DAÜ mezunu olduğunu belirttiler.

Paramedikler hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekiple iş birliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeridir. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu yaptığı açıklamada KKTC’de Acil Sağlık Hizmetleri’nin gelişmesinde DAÜ olarak nitelikli, kaliteli Paramedikler yetiştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.