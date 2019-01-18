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DAÜ Sanat Koleksiyonu büyümeye devam ediyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi sanat koleksiyonu oluşturma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
DAÜ Sanat Koleksiyonu büyümeye devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi sanat koleksiyonu oluşturma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Doğu Akdeniz Üniversitesi adına Kıbrıs Araştımaları Merkezi’nin yürüttüğü proje kapsamında sanatçılar İnci Kansu , Günay Caymaz, Mustafa Öztunç , Hüseyin Özinal , Nurtana Karagil ve Gökçe Keçeci’nin verdiği toplam 33 eserin koleksiyona katılabilmesi amacıyla bugün işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan iş birliği protokolü ile sanat koleksiyonuna katılan eser sayısı, 423’e ulaşmış oldu.
Proje Koordinatörü Zehra Şonya konu ile ilgili yaptığı açıklamada bağış karşılığı alınan eser seçimlerinde, sanatçının bilinen veya benimsenen stiliyle ilgili örnekler dışında, sanatçının sürecinin ele alınabileceği ve dönemsel özellikler yanında eskiz çalışmaları da dahil birçok deneysel çalışma ve tekniklerin de yer aldığı geniş bir perspektife yayılan örnekler üzerinde durduklarını dile getirdi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, kendisinin sanata ve sanatçıya çok önem verdiğini vurgulayarak, görev süresi bitmeden önce mutlaka eserlerin birarada sergileneceği müze projesini hayata geçireceğinin altını çizdi.
Sanatçılar adına konuşan Sanatçı İnci Kansu ise, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği önemi taktirle karşıladıklarını dile getirdi.

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