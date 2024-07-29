DAÜ-SEM'den Yabancı Öğrencilere Türkçe Muafiyet Sınavı Fırsatı

DAÜ-SEM, YABANCI UYRUKLU İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TÜRKÇE MUAFİYET SINAVI GERÇEKLEŞTİRECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), Eğitim Fakültesi ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu iş birliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eğitim görecek olan yabancı uyruklu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik Türkçe muafiyet sınavı düzenliyor.

KKTC’de ilkokul, orta ve lise eğitimlerini tamamlamak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin okul kayıtlarını yaptırabilmeleri için Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ilköğretim ve ortaöğretim eğitim kurumlarında geçerli olacak olan Türkçe muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilere sınav sonucuna göre başarı belgesi verilecektir.

DAÜ-SEM tarafından 30-31 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak olan sınava kayıt yaptırmak isteyenler en geç 26 Temmuz 2024 tarihine kadar https://sem.emu.edu.tr internet adresinden çevrim içi olarak başvurularını yapabilirler.

DAÜ-SEM Türkçe Kurslar Düzenliyor

Öte yandan, Türkçe Muafiyet Sınavı’na sınav öncesinde hazırlanmak isteyen veya Türkçe dil bilgisi becerisini geliştirmek isteyen yabancı uyruklu ilköğretim veya ortaöğretim öğrencileri için Eğitim Fakültesi ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu iş birliğinde, DAÜ-SEM tarafından Türkçe kurslar düzenleniyor. Kurs öncesinde yapılacak olan “Seviye Tespit Sınavı” ile kursa kayıt yaptıranların doğru seviyede eğitim almalarına olanak sağlanıyor. Söz konusu kurslara kayıt veya muafiyet sınavı ile ilgili detaylı bilgiye 0392 630 2471 numaralı telefondan ulaşılabilir.