DAÜ-SEN Başkanı Gökçe: Volkan Gazetesi manipülasyonun en çirkini ve en aymazını yaptı

İşte açıklama;

Volkan Gazetesi'nin Prof.Dr. Ahmet Sözen'e saldırısı cidden aklın alacağı bir şey değil. Manipülasyonun en çirkini ve en aymazı. Prof. Sözen akademik ve mesleki özgürlük hakkını kullandı. Bir fikir ortaya koydu. Volkan onu teröristlerle aynı kefeye koydu. Büyük ayıp!