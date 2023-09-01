DAÜ-SEN: "Okulumuz kötü bir nihai sonuca doğru hızla ilerlemektedir"

"13. maaşın ödenmesi artık mümkün olmadığı gibi Üniversitemizin Aralık veya Ocak aylarında hiç maaş ödeyemez hale geleceği matematiksel bir gerçeklik olarak ortadadır."

İşte DAÜ-SEN'in yaptığı açıklama;

Bugün yine Toplu İş Sözleşmesine, yasa ve tüzüklere aykırı olarak kesinti yapılmış maaşlarımızı aldık. Üniversiteyi kurtaracak, borçlanılan miktarı geri ödemeyi garanti altına alacak kapsamlı bir çözüm planı tarafların uzlaşısıyla hayata geçirilmeden sadece günü kurtarmaya yönelik atılan bu adımlara karşı sendikamız hukuk mücadelesini devam ettiriyor. Yeni akademik yılda bizi eylemlerin beklediğini öngörebiliyoruz.

13. maaşın ödenmesi artık mümkün olmadığı gibi Üniversitemizin Aralık veya Ocak aylarında hiç maaş ödeyemez hale geleceği matematiksel bir gerçeklik olarak ortadadır.

Artık söz konusu olan şey maaşlara hayat pahalılığı ödeneği ödenmemesi değil maaşın ödenmemesidir. VYK ve Rektörün ise bu durumu değiştirecek tek bir adımı yoktur. Rektör defalarca yetkili kurulları toplamış ancak konular bir türlü mali tedbirlere gelememiştir. Okulumuz kötü bir nihai sonuca doğru hızla ilerlemektedir.

DAÜ-SEN