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DAÜ-SEN: "Senato devre dışı bırakıldı! Rektör Senatonun onurunu koruyacak mı?"

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"Sendikamız TiS'e, yasalara ve tüzüklere aykırı tüm uygulamaları yargıya taşıyacaktır. DAÜ'de kimse hukuksuzluğa izin vermemeli ve herkes mevzuata saygılı hareket etmelidir."
DAÜ-SEN: "Senato devre dışı bırakıldı! Rektör Senatonun onurunu koruyacak mı?"

İşte DAÜ'de örgütlü akademik sendika DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklama;

Usulsüz uygulamalarla Toplu İş Sözleşmesi, yasa ve tüzüklerin ihlal edildiği bir döneme girdiğimizi daha önceki açıklamalarımızda vurgulamıştık.

Maalesef Vakıf Yöneticiler Kurulu tüm uyarılarımıza rağmen Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğünde değişiklik önerisi yaparak “Senato’nun önereceği ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun karara bağlayacağı Akademik Personelin Performans Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği...” ifadesinden “Senato’nun önereceği ve” ifadesini çıkararak Senato’yu devre dışı bırakma yoluna gitmiş bakanlar kurulu da bu değişikliği onaylayarak resmi gazetede yayınlamıştır.

Bu değişiklik DAÜ Kuruluş yasasına aykırıdır. Ayrıca “Akademik Personelin Performans Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği” gibi bir konuda senatoyu devre dışı bırakmak teorik ve pratik olarak yanlıştır, hatalıdır.

VYK’nın Rektörlüğün çalışmalarından memnun olmamasının çaresi VYK’nın Rektörlük ve/veya senatonun görev ve sorumluluklarını üstlenmesi değildir.

Üniversitenin yaşadığı mali ve idari sorunların çözümü üniversitedeki idari yapıların devre dışı bırakılması değil bu idari yapıların VYK tarafından etkin çalışmasının sağlanmasıdır. VYK’nın en önemli görevi üniversitenin idari mekanizmalarının etkin ve verimli çalışmasını sağlamaktır.

Maalesef, üniversitemizin bugün yaşamakta olduğu ciddi sorunların altından kalkma şansı bu yönetim anlayışıyla her gün daha da azalmaktadır. Üniversitenin geleceği için kaygılarımız artarak devam etmektedir.

Sendikamız daha önce, süreci izlemek yerine yetkili tüm organların zamanında ve popülizmden uzak bir şekilde üniversitenin sorunlarına çare üretmesi gerektiğini, aksi takdirde dışarıdan müdahalelerin olacağını söylemişti. Bugün bunun ispatı yaşanıyor.

Üniversiteyi bir kaosa sürükleyen, çözümün değil sorunun kaynağı olan rektöre soruyoruz: Başkanı olduğunuz senatonun önemli bir konuda yetkisi elinden alınmıştır. Buna siz ne diyorsunuz? Bunda sizin sorumluluğunuz var mı ve şimdi senatonun onurunu nasıl koruyacaksınız?

Sendikamız TiS'e, yasalara ve tüzüklere aykırı tüm uygulamaları yargıya taşıyacaktır. DAÜ'de kimse hukuksuzluğa izin vermemeli ve herkes mevzuata saygılı hareket etmelidir.

VYK’yı ve Hükümeti uyarmak isteriz ki DAÜ’nün mali ve idari sorunlarını çözmek üniversitenin sahip olduğu demokratik ve özerk yapıyı gerileterek değil, aksine geliştirerek ve etkin denetim mekanizmalarını hayata geçirerek mümkün olacaktır.

DAÜ-SEN

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