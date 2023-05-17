DAÜ-SEN: Üniversiteyi Çıkmaza Götüren Bir İkiliyle Başbaşayız! 

İşte DAÜ-SEN'în yaptığı açıklama;

Okulu Çıkmaza Götüren Bir İkiliyle Başbaşayız!



4 yıldır görevde olan VYK Başkanı Sayın Dr. Erdal Özcenk basına verdiği bir demeçte Üniversite çalışanlarının maaşının hedef gösterilmesine olanak sağlamıştır. Son 3 yıldır Rektörlüğün sürekli büyüttüğü bütçe açığına hiç bir mali disiplin uygulaması öngörmeden onay veren, aksine yeni istihdamlar konusunda son derece rahat olan VYK Başkanı, yaşanan mali krizde maaşları tek sorun olarak görüyor. Bu bağlamda okullar olmasaydı maarifi iyi yönetirdim diyen bakan akla geliyor.

Sayın Başkanla yaptığımız müzakerelerde anladığımız, aynı rektör gibi yıllarca makamda kalıp üniversitenin temel sorunlarını kavramadığı ve gerek hükümetle, gerekse sendikalarla uzlaşacak iradeyi ortaya koymada kararsız kaldığıdır. Böylece okulu çıkmaza götüren bir ikiliyle başbaşayız.

Sendikamız Üniversiteyi mali krizden çıkaracak projeye sahiptir. Bu projenin üç ayağı olacaktır:

1. Hükümetin üzerine düşenler

2. Üniversitenin yapması gerekenler

3. Çalışanların yapacakları katkı.

Tüm bunları uzlaşı içerisinde ve eş zamanlı olarak hayata geçirmek için kafa karışıklığına sahip olmayan, doğru ile yanlışı ayırt edebilen, sabahtan akşama fikir değiştirmeyen, irade sahibi yöneticilere ihtiyaç vardır.

Buna ek olarak, son 3 yılda bütçe açığını 5 milyon dolardan 30 milyon dolara çıkaran, kasada devraldığı 15 milyon doları sıfırlayan ve çalışanların zorunlu yatırımlarını yapamaz hale gelen, bu anlamda başarısızlığı açık ve net olan Rektöre Sendikanın bu kritik dönemde emanet edeceği 1 lirası dahi yoktur.

Bizim sözlerimizin arkasında duracak irademiz ve çözüm için net projemiz vardır. VYK'nın ve hükümetin aynı seviyede ve eş zamanlı olarak kararlılık ve irade göstermesi halinde uzlaşı olacaktır.

Aksi halde Rektörlük ve VYK'nın her hukuksuz adımına karşı sendikal ve yasal haklarımızı kullanacağız. İşvereni bir kez daha mantık çerçevesinde iş yapmaya ve uzlaşıya davet ediyoruz.

DAÜ-SEN