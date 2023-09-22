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DAÜ Senatosu Prof. Dr. Mustafa Tümer’i rektör vekili olarak önerme kararı aldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ)  rektör ve rektör yardımcılarının istifalarının ardından toplanan Senato,  Prof. Dr. Mustafa Tümer’i  rektör vekili olarak Vakıf Yöneticiler Kuruluna (VYK)  önerme kararı aldı.
DAÜ Senatosu Prof. Dr. Mustafa Tümer’i rektör vekili olarak önerme kararı aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ)  rektör ve rektör yardımcılarının istifalarının ardından toplanan Senato,  Prof. Dr. Mustafa Tümer’i  rektör vekili olarak Vakıf Yöneticiler Kuruluna (VYK)  önerme kararı aldı.

Senato, 52  üyeden 37’sinin  imzasıyla bugün olağanüstü toplandı. Senato toplantısına başkanlık eden DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Alibaba Senato’da alınan kararlarla ilgili basına açıklamada bulundu.

Alibaba, Senato’da geçici rektörlük için aday olan Prof. Dr. Mustafa Tümer ile Prof. Dr. Canan Perkan Zeki arasında yapılan oylamada, Tümer’in 33, Zeki’nin 17 oy aldığını, bu sonuç doğrultusunda Prof. Dr. Mustafa Tümer’in rektör vekili olarak VYK’ya önerilmesi kararı alındığını açıkladı.

Alibaba, Senato’nun Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın istifası nedeniyle boşalan rektörlük seçimi için üniversite genelinde eğilim yoklaması yapılması yönünde karar ürettiğini belirterek, yeni rektörü belirleyecek sürecin 4 haftayı geçmemesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Alibaba senatonun kararının VYK’ya bugün iletilmesinin beklendiğini kaydetti.

Alibaba, toplantıda üniversitenin mali durumu, rektörlük konusu ve Vakıf Yöneticiler Kurulunun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın da ele alındığını belirtti.

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk de bugün yaptığı açıklamada üniversitede demokratik süreçlerin yürütülerek, Senato’nun kararlarının değerlendirileceğini açıklamıştı.

DAÜ'de rektör belirleme süreci, temayül yoklaması ile birlikte Senatonun önerisi ve VYK'nın onayı ile gerçekleşiyor. 

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