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DAÜ-SEN'den Volkan Gazetesi'ne tepki

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DAÜ-SEN bir açıklama yayınladı
DAÜ-SEN'den Volkan Gazetesi'ne tepki

DAÜ-SEN bir açıklama yayınladı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

 

VOLKAN GAZETESİ'Nİ KINIYORUZ. PROF. DR. AHMET SÖZEN'İN YANINDAYIZ.

Akademiler siyasetten ekonomiye, felsefeden mimarlık ve mühendisliğe her konunun, dünya insanlık tarihinin ve dinlerin özgürce tartışılması gerektiği ve tartışmaların toplum ışık tuttuğu kurumlardır. Prof. Dr. Ahmet Sözen Kıbrıs Sorunu'nda dünyaca bilinen, sözleri dinlenen ve bu bağlamda ilk danışılan otoritelerin başında gelmektedir. Görüşlerine aykırı her insanı hedef gösteren, sözlerini çarpıtarak manipülasyon yapan gazetelerin başında Volkan Gazetesi gelir. Gazete bugünkü sayısında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğretim üyesi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı, Sendikamızın üyesi Prof. Dr. Ahmet Sözen'i tümden asılsız iddialarla hedef göstermiştir. Bu çirkin yayında Hocamız Prof. Dr. Sözen'in söyledikleri bir terör örgütünün faaliyetleriyle eşdeğer tutulmuştur. Bu akıl almaz manipülasyon ise Prof. Dr. Sözen'in tamamen mesleki, yani diplomasi, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler çerçevesindeki tespit ve önermeleri çarpıtılarak gerçekleştirilmiştir. Böylesi sığ ve çirkin bir manipülasyon ancak faşist aklın darlığıyla ve tahlil yoksunluğuyla açıklanabilir.

Üyemizin yasal haklarının yargı yoluyla korunmasına hazırız. Prof. Dr. Ahmet Sözen'in bir akademisyen, uzman ve aydın bir vatandaş olarak mesleğini icra ederken, ifade hakkını kullanırken saldırıya uğramasını kınarız. Volkan Gazetesi bir kez daha vicdan, mesleki ahlak ve mantığa aykırı davranışıyla, geleneksel tetikçiliğiyle tarihe geçmiştir.

DAÜ Rektörlüğü ve Vakıf  Yöneticiler Kurulu genelde akademik personelin ve özelde Prof. Dr. Ahmet Sözen'in düşüncesini, akademik özgürlük çerçevesinde ifade etmesine yapılan saldırıya tepki vermeli ve hocalarımızın özgür ifade hakkına sahip çıkmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet Sözen'in yanındayız.

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