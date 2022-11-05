DAÜ-SEN'in çok amaçlı merkezi "Local" açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından DAÜ-SEN'e Makine Mühendisliği Bölümü'nde tahsis edilen alanda 3 aydır inşası sürdürülen "Local" açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Rektör Prof.Dr. Aykut Hocanın ve Eğitim Enternasyonali Avrupa Örgütü Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi Direktörü Suzan Flocken ve Sendika yetkilileri gerçekleştirdi.

DAÜ-SEN Başkanı Doç.Dr. Ercan Hoşkara açılış töreninde yaptığı konuşmada Local'in işçi, memur, akademik personelin ve öğrencilerin makul ücrete yemek yiyecekleri ve isteyenlerin ders çalışıp, kişisel toplantılarını yapabilecekleri ortak bir alan olacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uygun olacak Local sorumlu tüketim ve üretime, insana yakışır çalışma ilkelerine bağlı, örnek bir alan olacak ve bu amaçların kamuoyunca daha çok benimsenmesi için çalışacak.

Local, tamamen DAÜ-SEN üyesi mimar, iç mimar ve mühendislerce tasarlandı. DAÜ-SEN üyesi turizm ve işletme uzmanları ise özel sektör işletmecilerinin de katkılarıyla projenin mutfak ve işletim sistemini geliştirdiler. Local'in tasarımı ve uygulamasında çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi de görev aldı. Projeye DAÜ'nün altyapı ve çevre tasarımı desteği sağlandı. Local'in içinde yer alan duvar tablosu, DAÜ-SEN üyesi Nurtane Karagil tarafından yaratıldı. Projenin tüm finansmanı DAÜ-SEN'in öz kaynaklarınca karşılandı.