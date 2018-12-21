DAÜ TSE iş sağlığı ve güvenliği denetlemelerinden geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen ve 9 gün süren “OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği” denetiminden geçti. 2015 yılından beri ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO10002-2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi konularında belgelendirilmiş bulunan DAÜ, şu anda dabelgelendirilmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği alanında girmiş olduğu denetimi başarıyla tamamladı. 20 Aralık 2018 tarihine kadar süren söz konusu denetlemenin kapanış toplantısı, DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, TSE KKTC Müdürü Ahmet Kemal Kızıltan, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü Hasan Kavaz’ın yanı sıra, bazı dekanlar, birim amirleri ve DAÜ Kalite Birim Temsilcileri de katıldı.

“İlk Üniversite Olacak”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TSE KKTC Müdürü Ahmet Kemal Kızıltan, DAÜ ile yaklaşık üç yıl boyunca kalite ve öğrenci memnuniyetine yönelik yolculuğa, iş sağlığı ve güvenliğini ekleyerek devam ettiklerini ifade etti. Kızıltan, “Öncelikle denetimleri en az bizim kadar sahiplenen DAÜ çalışanlarına teşekkür ederim. Belgelendirme ile ilgili olumlu görüşümü Ankara Merkez Yürütme Komitesi’ne bildirdim.Merkez Yürütme Komitesi’nin de uygun görmesi halinde DAÜ, iş sağlığı ve güvenliği alanında belgelendirilen KKTC’deki ilk üniversite olacak” dedi. DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da konuşmasında, “DAÜ olarak diğer üniversitelere hem akademik, hem de yönetsel anlamda örnek teşkil etmemiz gerekiyor. Her zaman en iyi olduğumuzu söylemek yerine, nasıl daha da iyi olabiliriz sorusunu kendimize sormalıyız. Adada tüm yasalara tam anlamıyla uyan tek üniversite olan DAÜ’nün tüm çalışanlarına gösterdikleri sahiplenme için teşekkür ediyorum” dedi. Kapanış toplantısı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.