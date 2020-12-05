  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 6 pozitif vaka

DAÜ Turizm Fakültesi’ne Avrupa’dan Altın Madalya

» »
Sina Vahedi, Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’nin (AEHT) bu yıl pandemiden dolayı çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği 33. Yıllık Konferansı ve Yarışmaları’nda altın madalya kazandı
DAÜ Turizm Fakültesi’ne Avrupa’dan Altın Madalya

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sina Vahedi, Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’nin (AEHT) bu yıl pandemiden dolayı çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği 33. Yıllık Konferansı ve Yarışmaları’nda altın madalya kazandı. Lisans eğitimini de DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda tamamlayan ve şu anda yüksek lisansını yine DAÜ Turizm Fakültesi’nde sürdüren Vahedi, takım arkadaşıyla birlikte “Hospitality Management” dalında şampiyonluğu elde etti.

1-(2)-003.jpg

Otel işletmeciliğinin simülasyon programı aracılığı ile tatbik edildiği yarışmada, Avrupa’daki turizm ve otelcilik okullarından temsilcilere karşı yarışan Sina Vahedi yazılı sınav, simülasyon uygulaması ve sunum kategorilerinden en yüksek puanları alarak altın madalyanın sahibi oldu. Öğrencilerin Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında müfredat dahilinde aldıkları Otel İşletmeciliği/Otel Simulasyonu derslerinin de bu başarıda önemli bir rolü olduğu ifade edildi.

“Başarı Tesadüf Değildir”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Öğrencimiz Sina Vahedi, altın madalya kazanarak bizleri gururlandırmış ve eğitimdeki başarımızın tesadüf olmadığını göstermiştir. Öğrencimizi ve onun eğitimine katkı koyan tüm hocalarımızı kutluyor, katkılarından dolayı DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkür ediyoruz. Başarı tesadüf değildir” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi’nde Dekanlık Görev Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi30 Kasım 2020 Pazartesi 17:58
  • DAÜ Diş Hekimliği fakültesi öğretim üyesi Dr. Yeşim Hamurtekin D vitamini hakkında açıklamalarda bulundu29 Kasım 2020 Pazar 12:27
  • DAÜ Öğrencilerinden “Daxici” Adlı Yeni Taksi Uygulaması28 Kasım 2020 Cumartesi 16:13
  • Geçitkale Belediyesi’nin Logosu DAÜ’nün Katkılarıyla Yenilendi26 Kasım 2020 Perşembe 15:22
  • DAÜ, KKTF Başbakanlık Tenis Kupası’nda Şampiyon26 Kasım 2020 Perşembe 13:48
  • İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı’dan, Aykut Hocanın'a Ziyaret25 Kasım 2020 Çarşamba 11:49
  • Cambridge'de DAÜ Anlatıldı!25 Kasım 2020 Çarşamba 10:45
  • DAÜ-KAEM 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Mesajı Yayımladı24 Kasım 2020 Salı 16:38
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirdi23 Kasım 2020 Pazartesi 19:33
  • DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı23 Kasım 2020 Pazartesi 18:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti