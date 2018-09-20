DAÜ, Uluslararası Magna Charta sözleşmesi’ni imzaladı

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, toplantıda Bologna Üniversitesi Rektörü Francesco Ubertini ile de biraraya gelerek, iki üniversite arasında yürütülen Hukuk Yüksek Lisans programı ile farklı program açılımları konusunda görüştü.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), gerçekleştirilen son törenle dünya genelinde toplam 889 üniversitenin imzaladığı ve genel anlamda akademik özgürlük ile kurumsal özerklik ilkelerini içeren uluslararası Observatory Magna Charta Universitatum Sözleşmesi’ne imza attı. 17-18 Eylül 2018 tarihlerinde İspanya’nın Salamanca şehrinde gerçekleştirilen Magna Charta Universitatum 30’uncu yılı ve Salamanca Üniversitesi’nin 800’üncü yılı etkinliklerine katılan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Boysan Boyra ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 23 farklı ülkeden 73 dünya üniversitesinin yer aldığı törenlerde DAÜ’yü temsil etmenin gururunu yaşadılar. Türkiye Cumhuriyeti’nden Abdullah Gül Üniversitesi ile Güney Kıbrıs’tan University of Nicosia’nın da temsil edildiği törenler kapsamında sözleşmeye DAÜ adına Rektör Prof. Dr. Osam imza koydu.

Etkinlik programı kapsamında, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00’da Salamanca Üniversitesi Paraninfo Tarihi Binası’nda Salamanca Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ricardo Rivero Ortega ile Magna Charta Observatory Başkanı Sijbolt Noorda açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından Magna Charta Observatory’nin yıllık raporu katılımcılara sunuldu. Çeşitli paneller ve atölye çalışmaları ile devam eden etkinliğin ikinci gününde ise Magna Charta Universitatum İmza Töreni düzenlendi. İspanya Kralı Felipe VI ile İspanya Kraliçesi Letizia da İmza Töreni sonrasında etkinliği onurlandırarak Üniversite temsilcileri ile biraraya geldiler. Bu yılki etkinliklerin onur konuğu ise Mısır Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Khaled Abdel Ghaffar oldu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, toplantıda Bologna Üniversitesi Rektörü Francesco Ubertini ile de biraraya gelerek, iki üniversite arasında yürütülen Hukuk Yüksek Lisans programı ile farklı program açılımları konusunda görüştü. Rektör Prof. Dr. Osam’ın Ubertini ile yaptığı toplantıya Bologna Üniversitesi eski Rektörü ve Magna Charta’nın kurucularından Prof. Fabio Roversi de katıldı. Ayrıca Magna Charta toplantısı süresince farklı üniversite Rektörleri ile de temaslarda bulunuldu.

Magna Charta Universitatum Nedir?

Magna Charta Universitatum, 18 Eylül 1988'de Bologna Üniversitesi'nin 900. kuruluş yıldönümünde 388 rektör ve üniversitelerin başkanları tarafından Avrupa ve ötesinde imzalanan bir belgedir. Söz konusu belge üniversitelerin iyi idare edilmesi ve kendini anlaması için bir rehber olarak akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ilkelerini içermektedir. Üniversitelerin toplumların gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğunu benimseyen ve toplumları daha iyi hale getirmenin yollarını arayan Magna Charta Universitatum, sözleşmeye imza atan üniversitelerin vizyonlarını ve stratejilerini en iyi hale getirmeyi amaçlıyor.

Sözleşmeye göre Üniversite Avrupa hümanist geleneklerinin bir vekili olup, evrensel bilgiye ulaşmayı amaçlar ve işlevliğini daha da arttırabilmek için tüm coğrafi ve politik sınırları reddeder, değişik kültürlerin birbirini tanımasını ve birbirine nüfuzunu destekler. Magna Charta Universitatum sözleşmasine imza atan Üniversite aşağıdaki 4 temel ilkeyi kabul etmiş sayılmaktadır:

1-Araştırma çalışmalarında ve öğretimde özgürlüğün korunmasını sağlayacak uygun imkanlar tüm üniversite ammesinin elinde hazır bir tarzda bulunmalıdır,

2-Öğretim üyelerinin görevlendirilmesi ve unvanlarının düzenlenmesinde araştırma ve öğretimin birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil ettiği ilkesine bağlı kalınmalıdır,

3-Her bir Üniversite, içinde bulunduğu özel şartlara uygun tarzda, öğrencilerinin özgürlüklerini koruyup kültürel ve eğitim hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli şartları garati altına almalıdır.

4-Üniversiteler, özellikle Avrupa’dakiler, bilimin sürekli olarak ilerlemesi için bilgi ve yayım karşılıklı değişimini ve ortak proje uygulamalrını vazgeçilmez unsurlar olarak görürler.