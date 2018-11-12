DAÜ “Üniversitelerde İngilizce’nin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım” sempozyumuna ev sahipliği yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi, “Üniversitelerde İngilizce’nin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım” sempozyumunun üçüncüsüne ev sahipliği yaptı. Sempozyum Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusü (ODTÜ-KKK) ve Cambridge University Press’in iş birliği ile 9 Kasım 2018 Cuma günü, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti.

Üniversitelerde İngilizce’nin eğitim dili olarak kullanılmasına ilişkin gerek uygun İngilizce yeterliliği kazanmamış öğrencilerden gerekse İngilizce ders verme konusunda yeterli hazırlığı olmayan öğretim elemanlarından kaynaklanan sorunların ele alındığı sempozyuma KKTC’de faaliyet gösteren birçok üniversite de katıldı.Sempozyum, öğretim dili İngilizce olan üniversitelerin sorunlarını, başta karar verici yöneticiler olmak üzere İngilizce Hazırlık Okullarının, akademik destek birimlerinin ve lisans programlarındaki uygulayıcı öğretim elemanları ile öğrencilerin, kısacası “yüksek öğretimde İngilizce ile eğitim” konusunda KKTC’deki tüm paydaşların katılımına açık olarak tartışmayı amaçladı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, seçkin kurumlarla bu paneli gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Söz konusu çalıştayda çok önemli noktalara değinileceğini belirten Prof. Dr. Osam, verimli bir sempozyum günü geçmesini dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Osam’ın açılış konuşmasının ardından,Cambridge University Presskurumunun temsilcisi Mustafa Akıncıoğlu, “İngilizcenin Üniversitelerde Eğitim Dili Olarak Kullanılmasına Genel Bakış” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve DAÜ’ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Mustafa Akıncıoğlu, ilk dilin İngilizce olmadığı yerde, İngilizcenin öğretilmesinin ötesinde akademik konuların İngilizce dilinde öğretilmesi kararının stratejik bir karar olduğunu ifade etti. Akıncıoğlu, sempozyumların tüm paydaşları bir araya getirdiğini ve yaşanan problemlerin ele alınmasını ve çözümler üretilmesini sağladığını da sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, “Kıbrıs’ta İngilizcenin Yeri ve Önemine Tarihsel Bir Bakış” adlı sunumunda Kıbrıs’ta İngilizcenin yeri ve önemini, kronolojik bir anlatımla 1878’den bugüne kadar olan süreci kapsayacak biçimde ele aldı. Konuşmasını 1878-1960, 1960-1974 ve 1974 sonrasıolmak üzere üç döneme ayırarak yapan Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, her bir dönemin tarihsel gerçekleri içinde İngilizce dilinin toplumdaki ve eğitimdeki yerine değinerek, önemli bilgiler sundu.

Son olarak kürsüye gelen KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit “KKTC’de Eğitim Politikaları ve İngilizce’nin Yeri”temalı konuşmasını gerçekleştirdi. Halen okullarda uygulanmakta olan İngilizce öğretimi hakkında bilgiler veren Cemal Özyiğit konuşmasında YÖDAK ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde yükseköğrenimin daha ileriye taşınabilmesi adına gerekli desteği vereceklerini dile getirdi. İngilizcenin en iyi şekilde öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Özyiğit, eğitim hayatının en başından İngilizce eğitimine gerekli önemin verilmesini vurguladı. Özyiğit, eğitimin ve bilimin önünde bir engel yoktur diyerek sözlerine son verdi.

KKTC’deki 14 üniversiteden temsilcilerin katıldığı sempozyuma daha sonra iki panel ve bir çalıştayla devam edildi. İlk panelde “KKTC’deki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Dili Olarak İngilizce’nin Yeri ve Önemi”, ikinci panelde ise “İngilizce Dilinde Öğretim Sunan Programlarda Yaşanan Sorunlar” enine boyuna ele alındı. Sempozyum ayrıca “İngilizce Öğretim Sunan Programlarda Dersleri Yürüten Öğretim Üyelerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay ile devam etti. Tüm gün süren sempozyum, çalıştay sunumlarının paylaşılması, özetleme ve kapanış ile son buldu.