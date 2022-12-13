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DAÜ ÜYK'da bütçe açığı tartışması yaşandı, bütçe oy çokluğu ile VYK'ya önerildi...

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DAÜ ÜYK'da bütçe açığı tartışması yaşandı, bütçe oy çokluğu ile VYK'ya önerildi...
DAÜ ÜYK'da bütçe açığı tartışması yaşandı, bütçe oy çokluğu ile VYK'ya önerildi...

DAÜ ÜYK'da bütçe açığı tartışması yaşandı, bütçe oy çokluğu ile VYK'ya önerildi...

Bugün DAÜ'de toplanan Üniversite Yönetim Kurulu'nda DAÜ'nün devasa açık veren bütçesi tartışıldı. Toplantı sonucunda yapılan oylamada oy çokluğu ile bütçenin DAÜ VYK'ya önerilmesi kararı verildi.

DAÜ'nün 2023 yılında 420 Milyon TL açık vermesi beklenen bütçe ile ilgili DAÜ'de çalışanların maaşlarından kesinti yapılması ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. 

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