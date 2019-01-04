DAÜ ve Afık Grup iş birliğinde SOS Çocuk Köyü’ne yeni yıl balosu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından AFIK Grup sponsorluğunda ve iş birliğiyle SOS Çocuk Köyü’ne yönelik geleneksel yeni yıl organizasyonunun 13.’sü DAÜ Deniz Kulübü’nde gerçekleştirildi.

140 kişinin katıldığı etkinlik Grup Frekans’ın sahne almasıyla başladı. Ardından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğe sponsor olan AFIK Grup müdürlerinden Özkan Karaağaç’a ve SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu’ya plaket verdi ve gecede görevli tüm DAÜ’lü öğrencilere teşekkür içeren açılış konuşmasını yaptı.

SOS Çocuk Müdürü Ahmet Akarsu da gecede AFIK Grup ve Turizm Fakültesi’ne teşekkür belgesi sundu. AFIK Grup yetkilisi Özkan Özçınar AFIK-DAÜ iş birliğinde gerçekleşen bu etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen yıllarda da bunun devamını istediklerini temenni etti. Etkinlik kapsamında Karadeniz yöresel dans gösterileri, Kıbrıs folklörü, çocuklara özel ‘çılgın palyaçolar dans gösterisi’, mini club, rum sum sum ve ‘o sen olsan bari’ dans performansı, Noel baba showlarına yer verilmiş ve çeşitli süpriz hediyeler dağıtılmıştır. Kültürlerarası iletişimin ön planda olduğu etkinlikte Urfa’lı öğrenciler salonda çiğ köfte yapımı sergilemişlerdir. Dolu dolu geçen gecede DAÜ’lü gençlerin yanı sıra, SOS Çocuk Köyü’nden katılan çocuklar da dans gösterisi ve şarkı dinletisi sunarak geceye katkıda bulundular. Gece boyunca canlı müzik yapan Grup Frekans da şarkılarıyla çocuklara çoşku dolu dakikalar yaşattı.