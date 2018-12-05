DAÜ yabancı diller ve ingilizce hazırlık okulu’ndan yaşlılara ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ‘Toplumsal Sorumluluk Projeleri’ Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Şerife Nalbantoğlu, Mehşen Ercanlar ve Eylem Akim’in önderliğini yaptığı ‘Care for the Elderly’ (Yaşlılarımızı Önemsemek) projesi, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk kapsamındaki ilk gözlem gezilerini Gazimağusa’da yer alan Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’ne gerçekleştirdi.

Bu gezide öğrenciler merkezde yaşamını idame ettiren yaşlılarla bol bol sohbet etme, gözlem yapma ve fotoğraf çektirme imkanını buldular. Öğrenciler ve öğretmenleri ayrıca Özen Yaşlı Yaşam Merkezi yetkililerinden merkez ve oradaki yaşam hakkında bilgi aldılar.

Birçok öğrenci, hayatlarında ilk kez bir yaşlılar bakım evini ziyaret etmenin manevi heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ve bundan sonra bu ziyaretleri rutin olarak gerçekleştirmek istediklerini dile getirdiler. Öğrenciler ayrıca bu gezi esnasında farklı gruplardaki öğrenci ve öğretmenlerle de kaynaşma fırsatını buldular.