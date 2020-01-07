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DAÜ-YDİHO “Çevre ve Doğa” projesi kapsamında Bedis piknik alanı ve sahilini temizledi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) Toplumsal Sorumluluk Projeleri çerçevesinde ‘Çevre ve Doğa’ temalı proje kapsamında Bedis piknik alanı ve sahilini temizledi.
DAÜ-YDİHO “Çevre ve Doğa” projesi kapsamında Bedis piknik alanı ve sahilini temizledi

Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Damla Simsaroğlu, Şerife Hocanın Aşıksoy ve Selcan Sınal’ın önderliğini yaptığı ‘Çevre ve Doğa’ temalı proje kapsamında DAÜ-YDİHO öğrencileri, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi, YDİHO Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamındaki ilk etkinliklerini Bedis piknik alanı ve sahilini temizleyerek gerçekleştirdiler.

 

Proje öğretmenleri ve öğrencileri, çok güzel bir etkinliğe daha imza atmış olmanın mutluluğu ile bu aktiviteden çok keyif aldılar ve hayatlarının bundan sonraki bölümünde çevreye karşı çok daha duyarlı olacaklarını ve etraflarındaki kişileri de bu konuda bilinçlendireceklerini ifade ettiler.

 

Temizlik etkinliğini tamamladıktan sonra, proje öğrenci ve öğretmenleri, sahilde ve piknik alanında voleybol oynayıp, etrafı gezip keşfettiler ve temiz ve bakımlı bir çevrede hayatın çok daha güzel olduğunu dile getirdiler. Sahili ve piknik alanını bu yıl geçen yıla nazaran daha temiz bulduklarını ifade eden proje öğretmenleri, her geçen yıl çevre bilinci ve sorumluluğu artan gençleri görmenin, geleceğimiz için umut verici olduğunu ifade ettiler

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