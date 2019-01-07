DAÜ YDİHO öğrencileri Girne bölgesi’ni tanıdı

Bu gezide öğrenciler ilk önce Beylerbeyi Köyü’nü (Bellapais) ziyaret ettiler. Kısa bir köy turundan sonra Bellapais Manastırı’nı gezen öğrenciler buranın tarihi ve doğal dokusunu çok beğendiklerini ifade ettiler.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) ‘Toplumsal Sorumluluk Projeleri’ Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Pınar Hüdaoğlu, Pembe Tuna Karpazlı ve Sevcan Tekhanlı Arabacıoğlu’nun önderliğini yaptığı ‘Kıbrıs Türk Kültürü’ projesi, DAÜ YDİHO öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk kapsamındaki ilk gözlem gezilerini Girne Bölgesi’nde gerçekleştirdi.

Bu gezide öğrenciler ilk önce Beylerbeyi Köyü’nü (Bellapais) ziyaret ettiler. Kısa bir köy turundan sonra Bellapais Manastırı’nı gezen öğrenciler buranın tarihi ve doğal dokusunu çok beğendiklerini ifade ettiler. Daha sonra Girne Kalesi’ni ziyaret eden öğrenciler burayı rehber eşliğinde gezip kalenin tarihi hakkında bilgi edindiler. Ardından Girne yat limanında dolaşıp bol bol fotoğraf çekme imkanı yakaladılar. Bu geziden çok memnun kaldıklarını söyleyen öğrenciler Kuzey Kıbrıs’ın değişik bölgelerindeki tarihi ve coğrafi güzellikleri keşfetmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadılar. Öğrenciler ayrıca bu geziler esnasında farklı gruplardaki öğrenci ve öğretmenlerle kaynaşma fırsatı da buldular.