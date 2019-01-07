  • BIST 89.951
  • Altın 223,547
  • Dolar 5,3893
  • Euro 6,1797
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

DAÜ YDİHO öğrencileri Girne bölgesi’ni tanıdı

» »
Bu gezide öğrenciler ilk önce Beylerbeyi Köyü’nü (Bellapais) ziyaret ettiler. Kısa bir köy turundan sonra Bellapais Manastırı’nı gezen öğrenciler buranın tarihi ve doğal dokusunu çok beğendiklerini ifade ettiler.
DAÜ YDİHO öğrencileri Girne bölgesi’ni tanıdı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) ‘Toplumsal Sorumluluk Projeleri’ Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları  Pınar Hüdaoğlu, Pembe Tuna Karpazlı ve Sevcan Tekhanlı Arabacıoğlu’nun önderliğini yaptığı ‘Kıbrıs Türk Kültürü’ projesi, DAÜ YDİHO öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk kapsamındaki ilk gözlem gezilerini Girne Bölgesi’nde gerçekleştirdi.

 

Bu gezide öğrenciler ilk önce Beylerbeyi Köyü’nü (Bellapais) ziyaret ettiler. Kısa bir köy turundan sonra Bellapais Manastırı’nı gezen öğrenciler buranın tarihi ve doğal dokusunu çok beğendiklerini ifade ettiler. Daha sonra Girne Kalesi’ni ziyaret eden öğrenciler burayı rehber eşliğinde gezip kalenin tarihi hakkında bilgi edindiler. Ardından Girne yat limanında dolaşıp bol bol fotoğraf çekme imkanı yakaladılar. Bu geziden çok memnun kaldıklarını söyleyen öğrenciler Kuzey Kıbrıs’ın değişik bölgelerindeki tarihi ve coğrafi güzellikleri keşfetmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadılar. Öğrenciler ayrıca bu geziler esnasında farklı gruplardaki öğrenci ve öğretmenlerle kaynaşma fırsatı da buldular.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi 3. kez Türkiye’nin en iyi 10 Üniversitesi arasında04 Ocak 2019 Cuma 14:25
  • DAÜ ve Afık Grup iş birliğinde SOS Çocuk Köyü’ne yeni yıl balosu04 Ocak 2019 Cuma 11:35
  • Hayvan dostu DAÜ’den “Kampüsteki Can Dostlar” temalı fotoğraf sergisi04 Ocak 2019 Cuma 11:30
  • DAÜ-SEN öldürülen araştırma görevlisi hakkında açıklama yaptı03 Ocak 2019 Perşembe 18:34
  • DAÜ YDİHO’dan anlamlı kermes03 Ocak 2019 Perşembe 14:35
  • DAÜ Mütercim Tercümanlık Beyaz Perde Etkinliği 11 yaşında03 Ocak 2019 Perşembe 12:47
  • KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Daü Rektörü Prof. Dr. Necdet osam’ı ziyaret etti02 Ocak 2019 Çarşamba 16:34
  • DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencileri Güz Dönemini Renkli Görüntülerle Sonlandırdı02 Ocak 2019 Çarşamba 15:28
  • DAÜ mütercim tercümanlık beyaz perde etkinliği 11 yaşında28 Aralık 2018 Cuma 22:30
  • DAÜ’lü öğrenciler noel’i kutladı28 Aralık 2018 Cuma 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti