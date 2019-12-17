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DAÜ YDİHO’dan bisiklet farkındalığı etkinliği

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DAÜ YDİHO’dan bisiklet farkındalığı etkinliği
DAÜ YDİHO’dan bisiklet farkındalığı etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında, DAÜ-YDİHO bünyesindeki “Elementary - Başlangıç” seviyesindeki öğrencilerin oluşturduğu “The Biking Club – Bisiklet Kulübü” ile bisiklete karşı farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenledi. Söz konusu etkinlik, 13 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleşti. Bisiklete yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan DAÜ YDİHO öğrencileri, akademisyenleri eşliğinde, bisikletleriyle birlikte DAÜ çemberi ve Gazimağusa sulu çemberde durarak, bisikletlerin de trafiğin bir parçası olduğuna ve bisiklet kullanımının arttırılmasına yönelik broşürler dağıttı ve sloganlar attı.

 

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Esnaf Alkışlarla Karşılık Verdi

10 kilometrelik bir sürüş yapan “The Biking Club” üyeleri, toplumdan büyük ilgi gördü ve olumlu geri dönüşler aldı. Ardından Gazimağusa Surlariçi’ne giden ekip, burada da esnafa “More bicycles, less cars – Daha fazla bisiklet, daha az araba” şeklinde sloganlar attı. Suriçi esnafı, gruba alkışlarla destek verdi. Oldukça keyifli ve renkli geçen etkinliğin ardından, “The Biking Club” üyeleri, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü bünyesinde, katılımın daha geniş olacağı bir kulüp kurma konusunda çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

 

Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Edecekler

DAÜ YDİHO “The Biking Club”, ikinci bisiklete karşı farkındalık etkinliğini 27 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirecek. “The Biking Club”, sürüş dahilinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i de ziyaret edip, kendisine bisikletçiler olarak karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini sunacak

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