DAÜ YDİHO’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne katkı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında, proje öğretmenlerinin ve öğrencilerinin büyük katkıları ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yardım kermesi kapsamında elde edilen gelir, DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam tarafından Kanser Hastalarına Yardım Derneği görevlisi Yıldız Yaman’a takdim edildi.

Düzenlenen takdim töreninde Öğrenci ve İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İpek Meneviş, YDİHO Sosyal Sorumluluk Projeleri Takım Lideri Öğr. Gör. Mehşen Ercanlar, İdare Amiri Ercan Ercanlar ile bu projede görev alan öğretim elemanları Şerife Nalbantoğlu, Eylem Akim, Pembe Tuna Karpazlı, Sevcan Tekhanlı Arabacıoğlu, Şerife Hocanın Aşıksoy ve Sena Bundak Topukçuoğlu da hazır bulundular. Yaman, Kanser Hastalarına Yardım Derneği adına, DAÜ YDİHO Müdürlüğü’ne plaket ve proje öğretmenlerine de teşekkür belgesi takdim ederek teşekkürlerini iletti.