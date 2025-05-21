DAÜ’de 19 Mayıs Coşkusu: Sergi ve Müzik Dinletisiyle Kutlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sergi ve müzik dinletisiyle kutladı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda Atatürk’ün gençliğe verdiği önem vurgulandı.

DAÜ’DE 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI DÜZENLENEN SERGİ VE MÜZİK DİNLETİSİ İLE KUTLANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle “Atatürk ve 19 Mayıs” konulu sergi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

20 Mayıs 2025 Salı günü, saat 10:30’da, DAÜ Rektörlük Binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, yönetsel ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan etkinlikte DAÜ ADK adına konuşma gerçekleştiren Zeynep Nisa Berk 19 Mayıs 1919 tarihinin sadece bir tarih olmadığını aynı zamanda bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu vurguladı. 19 Mayıs 1919 tarihinin öneminden bahseden Berk, “Gençler olarak bize emanet edilen değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

konuşan DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan herkese hoş geldiniz diyerek, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk tarihindeki önemi üzerinde durdu. Kurtuluş Savaşı’nın fitilinin 19 Mayıs 1919’da ateşlendiğini vurgulayan Dr. Kaya, 19 Mayıs tarihinin Atatürk’ün gençlere verdiği önemin bilinci ile her yıl kutlanması gerektiğini aktardı. Dr. Kaya, geleceğe ışık tutan gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına son verdi.

Gençlerimize Her Daim Rehber Olmaya Devam Edeceğiz

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmasında Kurtuluş mücadelesinin başladığı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 19 Mayıs’ın 106. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutlamak adına bir araya gelindiğini vurguladı. 19 Mayıs tarihinin, Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edildiğini aktaran Prof. Dr. Kılıç, 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere vermiş olduğu değerin ve onlara duyduğu güvenin en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Gençlere seslenen Prof. Dr. Kılıç “Bugün sizin bayramınız. Ama bu özel gün bayram olmanın ötesinde size duyulan güvenin bir yansımasıdır. Sizler geleceğimizin teminatı, milletimizin ise geleceğisiniz. Ulu Önderimizin sizlere olan güvenini boşa çıkarmamak adına azimle, pes etmeden, zorluklara karşı inancınızı yitirmeden var gücünüzle çalışın ve hem kendinize hem de ülkenize, vatanınıza, milletinize aydınlık bir gelecek inşa edin. DAÜ olarak, çağdaş, sorgulayan ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirme hedefimizle gençlerimize her daim rehber olmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencisi Göktuğ Sevinç’in piyano eşliğinde gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile sergi ziyaret edildi.