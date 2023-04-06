DAÜ'de %40 Maaş kesintisi gündemdeyken, 26 Kişilik Münhal açtılar 37 kişi İstihdam ettiler!
DETAY KIBRIS ÖZEL HABER
DAÜ'de Prof. Aykut Hocanı'nın akla aykırı uygulamaları durmak bilmiyor.
DAÜ'de örgütlü sendikaların seçim çağrıları arasında DAÜ VYK'ya ek istihdam kararı aldıran Prof. Aykut Hocan'ın diğer yandan da Dekanlar ile buluşmasında DAÜ'de özlük haklarından %40'â varan kesintiler yapılacağını açıkladı.
MÜNHAL 26 KİŞİLİK AÇILDI ,37 KİŞİ İŞE ALINDI
DAÜ'de geçtiğimiz yıl açılan münhallere yüzlerce genç müracaat ederken açılan 26 kişilik münhal için 37 kişinin DAÜ VYK onayı ile istihdam edilip kadrolandığı belirtiliyor.
DAÜ'de yüzlerce kadrosuz çalışan ise halen kendilerine verilen kadrolanma sözlerinin tutulmasını bekliyor.
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