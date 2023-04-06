  • BIST 4.945,36
  • Altın 1249.493
  • Dolar 19.2558
  • Euro 21.0176
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

DAÜ'de %40 Maaş kesintisi gündemdeyken, 26 Kişilik Münhal açtılar 37 kişi İstihdam ettiler!

» »
DAÜ'de %40 Maaş kesintisi gündemdeyken, 26 Kişilik Münhal açtılar 37 kişi İstihdam ettiler!
DAÜ'de %40 Maaş kesintisi gündemdeyken, 26 Kişilik Münhal açtılar 37 kişi İstihdam ettiler!

DAÜ'de %40 Maaş kesintisi gündemdeyken, 26 Kişilik Münhal açtılar 37 kişi İstihdam ettiler!

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

DAÜ'de Prof. Aykut Hocanı'nın akla aykırı uygulamaları durmak bilmiyor.

DAÜ'de örgütlü sendikaların seçim çağrıları arasında DAÜ VYK'ya ek istihdam kararı aldıran Prof. Aykut Hocan'ın diğer yandan da Dekanlar ile buluşmasında DAÜ'de özlük haklarından %40'â varan kesintiler yapılacağını açıkladı.

 

MÜNHAL 26 KİŞİLİK AÇILDI ,37 KİŞİ İŞE ALINDI

DAÜ'de geçtiğimiz  yıl açılan münhallere yüzlerce genç müracaat ederken açılan 26 kişilik münhal için 37 kişinin DAÜ VYK onayı ile istihdam edilip kadrolandığı belirtiliyor.

DAÜ'de yüzlerce kadrosuz çalışan ise halen kendilerine verilen kadrolanma sözlerinin tutulmasını bekliyor.

whatsapp-image-2023-04-06-at-12.01.45.jpegvyk-memur-munhal-onay.jpgvyk-isci-munhal-onay-(1).jpgvyk-+12-onay.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ'de Maaşlarda kesintiyi Dr. Erdal Özcenk de doğruladı! Rektör Hocanın nereye koşuyor?24 Mart 2023 Cuma 15:01
  • DAÜ'de dev bütçe açığı ve maaş sıkıntısı!21 Mart 2023 Salı 08:49
  • DAÜ'de yeni yapılan atamalarda "Amirlerin" personeli olmadığı ortaya çıktı!20 Mart 2023 Pazartesi 16:01
  • Akademisyen Altıok: DAÜ Çok Zor Bir Döneme Sürükleniyor14 Mart 2023 Salı 15:42
  • DAÜ'de hedefteki isim Aykut Hocanın... Bütçe açığı rekora koşuyor... Kurumda maaş kesintileri gündemde...14 Mart 2023 Salı 09:54
  • DAÜ'de bütçe açığı büyüyor! Çalışanlardan maaş kesintisi yeniden gündemde! Sendikalar açıklama yaptı...13 Mart 2023 Pazartesi 16:42
  • Şensoy: Raporlama çalışmalarına DAÜ’nün katkı koymadığı yönündeki iddialar doğru değil13 Şubat 2023 Pazartesi 18:32
  • DAÜ'de işler iyi gitmiyor... Araştırma görevlileri eylem yapıyor...25 Ocak 2023 Çarşamba 14:47
  • DAÜ'den TERK görünen Turgay Avcı ile ilgili açıklama23 Ocak 2023 Pazartesi 14:23
  • DAÜ ÜYK'da bütçe açığı tartışması yaşandı, bütçe oy çokluğu ile VYK'ya önerildi...13 Aralık 2022 Salı 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti