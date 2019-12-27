DAÜ’de akademik personel ile toplu iş sözleşmesi imzalandı

. 27 Aralık 2019 tarihinde, saat 10:30’da, VYK Toplantı Odası’nda imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ VYK Üyesi Dr. Gülsün Korun ile DAÜ-SEN Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner ve şahit olarak Öğr. Gör. Mustafa İpekçioğlu imza koydu. Törende DAÜ VYK Üyeleri Halil İbrahim Orun ve Ersun Kutup ile DAÜ-SEN Başkanı Öğr. Gör. Ulaş Gökçe ve sendika yetkilileri de hazır bulundu. Söz konusu sözleşme iki yıl süre ile geçerli olacak.

“DAÜ Varsa Varız, Yoksa Yokuz”

İmza Töreni’nde konuşan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, yaklaşık iki aydır DAÜ-SEN ile sürdürdükleri çalışmalar sonrasında Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanma noktasına geldiğini belirterek, “Görüşmeleri hem DAÜ VYK olarak hem de DAÜ-SEN olarak ‘Bizler tüm paydaşlar, DAÜ varsa varız, DAÜ yoksa yokuz’ bilinciyle sürdürdük. Çalışanın mutlu olduğu takdirde, mevcut çalışma motivasyonunun üst düzeyde olacağı ve bunun da üniversitedeki mevcut kaliteyi daha da üst düzeylere taşıyacağı gerçeğini asla göz ardı etmedik. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri süresince, yapıcı tutumlarından dolayı, DAÜ VYK çalışma arkadaşlarıma, DAÜ-SEN Yönetim Kurulu’na ve metnin yazılmasında emeği geçen yönetsel personel arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür eder, imzalanan sözleşmenin DAÜ Ailesi’ne hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

“DAÜ Çağdaş Bir Eğitim Kurumudur”

DAÜ-SEN Başkanı Öğr. Gör. Ulaş Gökçe de konuşmasında, “Bugün sendikamız ile DAÜ VYK arasında dördüncü kez Toplu İş Sözleşmesi imzalanıyor. Toplu İş Sözleşmesi uygar insanların imzaladığı bir akittir. Uygar insanlar imzalar ve bu akite bağlı kalırlar. Çağdaş bir eğitim kurumunda işveren ile çalışan arasındaki ilişkiler hukuk metinleri üzerinden yürütülür. Bu nedenle bugün DAÜ’nün ne kadar çağdaş bir üniversite olduğunu yeniden tüm ülkeye duyuruyoruz. Ülkemizde çok sayıda üniversite var. Buralarda çalışan meslektaşlarımızın sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının, hatta maaş ödemelerinin aksadığını duymaktayız. Tek Toplu İş Sözleşmesi düzenine sahip DAÜ’nün çalışanları olarak, kurumumuzun değerini bu bağlamda çok iyi biliyoruz” diye konuştu. Tören, Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından sona erdi