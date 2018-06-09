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DAÜ’de AKP milletvekilini protesto eden öğrenciler 2 yıldır yargılanıyor

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2 yıl önce Mağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde konuşma yapan AKP Milletvekili Hamza Dağ’ı pankart açarak protesto eden öğrenciler yargılanmaya devam ediyor.
DAÜ’de AKP milletvekilini protesto eden öğrenciler 2 yıldır yargılanıyor

AKP milletvekilinin konuşması sırasında pankart açıp milletvekiline soru sormaya çalıştıkları için evleri basılarak gözaltına alınan öğrenciler, haklarında açılan "Rahatsızlık Vermek" ve "Uygunsuz Tavır ve Hakaret" davalarıyla ilgili 2 yıldır mahkeme koridorlarında yıpratılmaya çalışılıyor.

Ne Olmuştu?

2 yıl önce 7 Kasım 2016 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşen panelde konuşma yapan AKP İzmir milletvekili Hamza Dağ'a soru sormaya ve pankart açmaya çalışan DAÜ’lü öğrenciler, salona okul dışından ve farklı şehirlerden taşınan gerici ve faşist grup tarafından darp edilmişti. Salonda darp edilen 7 öğrenciyi akşam saatlerinde evlerini basarak gözaltına alan Polis, haklarında "Rahatsızlık" ve "Uygunsuz Tavır ve Hakaret"te bulunmaktan iki dava okuyup serbest bırakacağı öğrencileri tam 24 saat gözaltında tutulmuştu.

Aradan 5 ay geçtikten sonra savcılık tarafından bahsi geçen iki dava öğrencilere dosyalanarak, duruşmalara başlandı. 1 seneyi aşkın bir süredir duruşmalara çıkan  öğrencilere, Savcılık tarafından henüz herhangi bir davadan itham yapılmadı. Onlarca kez duruşmalar için mahkemeye gidip gelen öğrencilere henüz ithamda dahi bulunulmaması, savcılığın aslında suçsuz olan öğrencileri yıpratma yolu ile cezalandırmaya çalıştığını gösteriyor.

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