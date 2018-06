Öğretim üyesi üyelerimizin kadro sıkıntısı dolayısıyla yükseltilmelerinin yapılması ve Göç

Yasası mağduru üyelerimizin durumlarının düzeltilmesi için DAÜ Rektörlüğü ve VYK ile

uzun süredir yaptığımız görüşmeler ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Dün gece yapılan VYK

toplantısından da bu konularla ilgili karar çıkmaması sonucu yaşanan adaletsizlik halen

sürmektedir.



DAÜ Rektörlük ve VYK’dan talebimiz, aralarındaki anlaşmazlığı gidermek üzere bir an

önce bir araya gelmeleri ve ilk VYK toplantısında bu konularla ilgili üyelerimizin sorunlarını

çözecek ve adaleti sağlayacak karar üretmeleridir. Bu konuların sürüncemede kalmaları

durumunda dönem sonunda notların girilmemesi dahil olmak üzere her türlü eylem

alternatifi masadadır. Yürütme Kurulumuzun hazırlamış olduğu eylem planının son şekli

Yönetim Kurulu ve üyelerimizle yapacağımız toplantıda belirlenecektir. Son zamanlarda

DAÜ’de anlam veremediğimiz bir şekilde büyüyen sorunların çözümü için Eğitim Bakanı’nı

da göreve çağırıyoruz. Umudumuz ve beklentimiz eyleme gerek kalmadan sorunların

çözülmesidir. Ancak bir kere daha vurgulamak isteriz ki adaletsiz ve keyfi uygulamalara

karşı, her zaman olduğu gibi, harekete geçmek konusunda hiçbir çekincemiz yoktur.