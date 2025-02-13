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DAÜ'de “Dijital Pazarlama” Yüksek Lisans Programına Kayıtlar Başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde, tezsiz yüksek lisans programı olarak açılan “Dijital Pazarlama” bölümü için öğrenci kabulüne başladı.
DAÜ'de “Dijital Pazarlama” Yüksek Lisans Programına Kayıtlar Başladı

DAÜ’DE “DİJİTAL PAZARLAMA” YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN ÖĞRENCİ KABULÜNE BAŞLANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 'Dijital Pazarlama' konulu tezsiz yeni yüksek lisans programı için öğrenci kabulüne başladı. DAÜ İletişim Fakültesi desteğiyle yürütülecek olan program, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanmış olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı uyruklu öğrenciler programa başvurabilecektir. Eğitim dili İngilizce olan program, 10 ders ve 1 projeden oluşmaktadır.

 

Çalışan profesyonellerin iş ve akademik yaşamlarını dengeli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla tezsiz olarak planlanan programda, öğrenciler dijital pazarlama alanında derinlemesine bilgi edinirken gelişen teknoloji trendlerine ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlayacak beceriler kazanacak. Dijital pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen ya da mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için ideal olan bu program, teknoloji trendlerine ve dijital dünya ile ilgili bilgi ve becerileri artırmayı amaçlamaktadır.

 

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim yaptığı açıklamada “İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü bünyesinde yürütülecek Dijital Pazarlama yüksek lisans programı KKTC’de bir ilk olacaktır. DAÜ yenilikçi ve çağdaş eğitime uygun olarak dijitalleşen dünyaya bireyler yetiştirmek için Dijital Pazarlama yüksek lisans programını açmıştır.” dedi.

 

Başvurular Çevrim İçi Olacak

Yüksek lisans programına başvuracak olan adayların alanla ilgili konularda lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Program ile ilgili detaylı bilgiye (0392) 630 13 43 numaralı telefondan veya buss.info@emu.edu.tr mail adresinden, başvurular ile ilgili bilgiye ise DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi sayfası olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.

 

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