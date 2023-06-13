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DAÜ'de ekonomik kriz büyüyor! 3 Aydır sigortalar ödenemedi! Temmuz maaşları ödenemeyebilir!

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DAÜ'de ekonomik kriz büyüyor! 3 Aydır sigortalar ödenemedi! Temmuz maaşları ödenemeyebilir!
DAÜ'de ekonomik kriz büyüyor! 3 Aydır sigortalar ödenemedi! Temmuz maaşları ödenemeyebilir!

DAÜ'de ekonomik kriz büyüyor! 3 Aydır sigortalar ödenemedi! Temmuz maaşları ödenemeyebilir!

Başarısızlığı rakamlara yansıyan Rektör Aykut Hocanın'ın yaşanan çöküş karşısında hiç bir tedbiri devreye sokamadı.

 

3 AYDIR PİRMLER YATIRILMADI

DAÜ'de bütçe açığının 700 Milyon TL'ye çıktığı öğrenilirken, çalışanların Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri maaşlarından kesilmesine rağmen yatırılmadı.

 

ÇALIŞANLAR İLAÇ ALAMIYOR

Sosyal Sigorta yatırımlarının gerçekleşmemesinden dolayı çalışanların ilaç ve sağlık hizmetlerini almakta sıkıntılar yaşadığı ve bu durumun DAÜ'de büyük bir huzursuzluğa yol açtığı belirtiliyor.

 

DAÜ ZARARA UĞRATILDI

Yatırılmayan primlerden dolayı DAÜ'nün özellikle İhtiyat Sandığı'na faiz ödeyeceğiz belirtiliyor. 700 Milyon TL'yi bulan bütçe açığının bu gibi başarısız yönetim zafiyetleri ile daha da büyüyeceği belirtiliyor.

 

TEMMUZ MAAŞLARI KRİTİK

Edinilen bilgiye göre DAÜ'de Temmuz'dan sonra maaşların ödenmesinde her ay kritik bir süreç bekliyor. Hayat pahalılığının %30'ları bulması beklenirken çalışanlara bunun yansıtılamayacağı bununla birlikte 13. maaşın da ödenmeyeceği konuşuluyor.

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